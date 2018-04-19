Летний книжный фестиваль пройдет 10-11 июня в парке «Черное озеро» 

В его программу вошли выставка «Самые красивые книги Германии», лекции и мастер-классы.
Центральным событием станет книжная ярмарка. Ее преимущество в том, что книги продаются по издательским ценам, без наценки.
С лекциями выступят автор книг по теории новых медиа Лев Манович, историк Борис Колоницкий и литературный критик Павел Басинский. Кроме того, в парке пройдут экскурсии, детская образовательная программа, квест и музыкальный концерт.
Вход на фестиваль свободный. Мероприятия пройдут с 11:00 до 19:00, сообщает портал мэрии.
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