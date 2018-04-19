Летний книжный фестиваль пройдет 10-11 июня в парке «Черное озеро»

В его программу вошли выставка «Самые красивые книги Германии », лекции и мастер-классы.

Центральным событием станет книжная ярмарка. Ее преимущество в том, что книги продаются по издательским ценам, без наценки.

С лекциями выступят автор книг по теории новых медиа Лев Манович, историк Борис Колоницкий и литературный критик Павел Басинский . Кроме того, в парке пройдут экскурсии, детская образовательная программа, квест и музыкальный концерт.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятия пройдут с 11:00 до 19:00, сообщает портал мэрии.

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