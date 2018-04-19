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В продуктах Schneider Electric исправлены критические уязвимости
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В продуктах Schneider Electric исправлены критические уязвимости 

SecurityLab.ru 48 минут назад
Энергомашиностроительная компания Schneider Electric исправила уязвимости в своих продуктах InTouch Machine Edition, InduSoft Web Studio и Triconex Tricon.
Уязвимость (CVE-2018-8840) в InTouch Machine Edition и InduSoft Web Studio позволяет вызвать переполнение буфера в стеке и в результате удаленно выполнить код. Атакующий может проэксплуатировать ее путем отправки особым образом сконфигурированных пакетов во время сигнала тревоги или операций, связанных с событиями (например, записи и чтения). Для успешного проведения атаки особые технические навыки не требуются.
По шкале оценки опасности CVSS v3 уязвимость получила 9,8 балла из максимальных 10. Проблема затрагивает версии продуктов InduSoft Web Studio 8.1 и предыдущие, а также InTouch Machine Edition 2017 8.1 и предыдущие.
В версиях прошивки 10.0-10.4 системы Triconex Tricon 3008 исправлены две уязвимости. Их успешная эксплуатация позволяет атакующему дезинформировать или получить управление Safety Instrumented System и в результате выполнить код, а также отключить или скомпрометировать систему.
Первая уязвимость (CVE-2018-8872) связана с тем, что системный вызов считывается непосредственно из адресов памяти в области программ управления без какой-либо проверки. Манипуляция этими данными позволяет злоумышленнику копировать свои данные в любую точку памяти. По шкале оценки опасности CVSS v3 уязвимость получила 10 баллов из 10.
Вторая уязвимость (CVE-2018-7522) связана с тем, что во время осуществления системного вызова реестры сохраняются в фиксированном месте памяти. Изменение данных в этом месте может позволить злоумышленнику получить доступ на уровне супервизора и контролировать состояния системы. По шкале оценки опасности CVSS v3 уязвимость получила 7,9 балла из 10.
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