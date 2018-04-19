Число резидентов СЭЗ Крыма достигло 1,3 тысячи

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 апреля. / ТАСС /. Число участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму , по данным на начало апреля 2017 года, достигло почти 1,3 тыс., что почти вдвое больше в сравнении с данными о резидентах зоны на конец 2016 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в приветственном слове к участникам IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"По данным на начало апреля, зарегистрировано около 1300 участников СЭЗ. Заявленный объем инвестиций по проектам превышает 120 млрд рублей. Планируется создание более 40 тыс. рабочих мест", — отметил Аксенов. По данным минфина Крыма, в конце 2016 года число участников СЭЗ превышало 700.

"За три с лишним года на реализацию инвестиционных проектов в рамках свободной экономической зоны направлено более 47 млрд рублей. Это позволило создать почти 25 тыс. рабочих мест", — отметил глава республики.

Аксенов назвал СЭЗ «одним из главных конкурентных преимуществ Крыма». Она действует с начала 2015 года и предполагает значительные преференций для бизнеса. В частности, получение статуса участника зоны освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает ставки налога на прибыль и тарифы страховых взносов.

По мнению главы региона, наиболее привлекательными для инвесторов являются курортно-туристическая сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность и топливно-энергетический комплекс. «Правительство республики проводит системную политику, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата. Мы стремимся максимально разбюрократить процессы, связанные с инвестированием и ведением бизнеса», — отметил Аксенов.