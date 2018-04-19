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Испугавшись потерять рабочий грузовик, житель Вологодского района рассчитался с долгами
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Испугавшись потерять рабочий грузовик, житель Вологодского района рассчитался с долгами 

Вологда.рф 50 минут назад
Три жителя села Кубенское вели предпринимательскую деятельность, но не платили налоги. Это стало причиной встречи с судебными приставами.
Исполнители судебных решений приехали по месту жительства должников и описали их транспорт. Общая сумма ареста составила более миллиона рублей. У мужчин описали грузовик «МАЗ», микроавтобусы «Ford Transit» и «Volkswagen transporter». Долг по налогам у каждого из должников составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Весь транспорт оставили бизнесменам на ответственное хранение и дали 10 дней, чтобы покрыть долги.
Первым к судебным приставам явился владелец большегруза. В тот же день мужчина принес половину сумму, а к концу недели намерен полностью рассчитаться с долгами. Если односельчане не последуют его примеру, через 10 дней их транспорт «пустят с молотка», а деньги направят в счет погашения задолженности.
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