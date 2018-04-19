В США опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . В Вашингтоне опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией в случае реализации концепции «мгновенного глобального удара», сообщает RT со ссылкой на отчет исследовательского центра конгресса США

Система предполагает, что у Вашингтона должна быть возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. В соответствии с документом, такая концепция может повысить усилия Соединенных Штатов по «сдерживанию и победе над противниками», позволяя атаковать наиболее важные цели в любой момент конфликта.

Отмечается, что в случае нанесения американскими военными неядерного удара по возможному противнику ракеты могут пролетать над территориями России или Китая . США в свою очередь обеспокоены тем, что в подобной ситуации Москва и Пекин используют в ответ ядерное оружие, не успев оценить угрозу.

В документе указывается, что в целях снижения «риска недопонимания» Вашингтон мог бы заранее уведомлять российскую сторону о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой, или инициировать создание специальной горячей линии для связи после запуска.