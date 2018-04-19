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В США опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией
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В США опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Вашингтоне опасаются реакции России на пролет ракет над ее территорией в случае реализации концепции «мгновенного глобального удара», сообщает RT со ссылкой на отчет исследовательского центра конгресса США.
Система предполагает, что у Вашингтона должна быть возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. В соответствии с документом, такая концепция может повысить усилия Соединенных Штатов по «сдерживанию и победе над противниками», позволяя атаковать наиболее важные цели в любой момент конфликта.
Отмечается, что в случае нанесения американскими военными неядерного удара по возможному противнику ракеты могут пролетать над территориями России или Китая. США в свою очередь обеспокоены тем, что в подобной ситуации Москва и Пекин используют в ответ ядерное оружие, не успев оценить угрозу.
В документе указывается, что в целях снижения «риска недопонимания» Вашингтон мог бы заранее уведомлять российскую сторону о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой, или инициировать создание специальной горячей линии для связи после запуска.
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