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В США опасаются реакции Москвы на пролет американских ракет над Россией
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В США опасаются реакции Москвы на пролет американских ракет над Россией 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Американские эксперты опасаются, что реализация концепции быстрого глобального удара может привести к серьезным проблемам. Как передает телеканал RT, ознакомившийся с отчетом исследовательского центра конгресса США, разработанная система предполагает, что Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на планете в течение часа.
И хотя траектории баллистических ракет должны проходить над Северным полюсом, теоретически они могут пролететь и над Россией или Китаем. Из опасений, что США применили ядерное оружие, Москва и Пекин могут ответить зеркально, считают эксперты центра.
Чтобы избежать этого, аналитики предлагают Вашингтону заранее уведомлять власти России и КНР о намеченном запуске неядерных баллистических ракет. Или создать специальную горячую линию для связи.
Идея быстрого глобального удара была предложена еще при президенте США Джордже Буше-младшем, однако планы по созданию системы были отложены именно из опасений, что запуск ракет может спровоцировать встречный удар со стороны России и Китая.
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