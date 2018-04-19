В США опасаются реакции Москвы на пролет американских ракет над Россией

Американские эксперты опасаются, что реализация концепции быстрого глобального удара может привести к серьезным проблемам. Как передает телеканал RT, ознакомившийся с отчетом исследовательского центра конгресса США , разработанная система предполагает, что Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. И хотя траектории баллистических ракет должны проходить над Северным полюсом, теоретически они могут пролететь и над Россией или Китаем . Из опасений, что США применили ядерное оружие, Москва и Пекин могут ответить зеркально, считают эксперты центра. Чтобы избежать этого, аналитики предлагают Вашингтону заранее уведомлять власти России и КНР о намеченном запуске неядерных баллистических ракет. Или создать специальную горячую линию для связи. Идея быстрого глобального удара была предложена еще при президенте США Джордже Буше-младшем , однако планы по созданию системы были отложены именно из опасений, что запуск ракет может спровоцировать встречный удар со стороны России и Китая.