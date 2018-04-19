США испугались возможной реакции России на пролет ракет над ее территорией

Исследовательский центр конгресса США опубликовал отчет о проблемах, которые могут возникнуть в отношениях Москвы и Вашингтона в связи с концепцией быстрого глобального удара.

В соответствии с разработанной системой Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. По планам США, что это может повысить усилия страны по «сдерживанию и победе над противниками», позволяя атаковать наиболее важные цели в начале и в течение конфликта, передает RT.

При этом в центре конгресса опасаются, что в случае запуска обычных ракет по предполагаемому противнику Москва и Пекин могут решить, что США применили ядерные ракеты, и ответить зеркально.

В документе отмечается, что США «исторически планировали» запускать свои баллистические ракеты над Северным полюсом и теоретически они могут пролететь и над Россией , и над Китаем , направляясь к цели.

Для снижения риска «недопонимания» между Россией и США в случае запуска Вашингтоном баллистических ракет предлагается заранее уведомлять Россию о намеченном запуске или создать специальную горячую линию для связи после запуска.