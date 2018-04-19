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США испугались возможной реакции России на пролет ракет над ее территорией
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США испугались возможной реакции России на пролет ракет над ее территорией 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Исследовательский центр конгресса США опубликовал отчет о проблемах, которые могут возникнуть в отношениях Москвы и Вашингтона в связи с концепцией быстрого глобального удара.
В соответствии с разработанной системой Вашингтон должен иметь возможность ударить по любой цели на планете в течение часа. По планам США, что это может повысить усилия страны по «сдерживанию и победе над противниками», позволяя атаковать наиболее важные цели в начале и в течение конфликта, передает RT.
При этом в центре конгресса опасаются, что в случае запуска обычных ракет по предполагаемому противнику Москва и Пекин могут решить, что США применили ядерные ракеты, и ответить зеркально.
В документе отмечается, что США «исторически планировали» запускать свои баллистические ракеты над Северным полюсом и теоретически они могут пролететь и над Россией, и над Китаем, направляясь к цели.
Для снижения риска «недопонимания» между Россией и США в случае запуска Вашингтоном баллистических ракет предлагается заранее уведомлять Россию о намеченном запуске или создать специальную горячую линию для связи после запуска.
Напомним, 1 марта в рамках послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием, а также продемонстрировал российский ответ на «ракетный вызов» США.
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