Нинель Кулагина: кем она была мошенницей или «великим экстрасенсом»

В наши дни о Нинель Кулагиной одни пишут, как об обыкновенной аферистке, другие — как о «великом экстрасенсе», претерпевшем гонения от официальной науки. Так кто же она на самом деле и в чем заключается тайна этой женщины?

Проверка способностей

Кадры черно-белого документального фильма запечатлели женщину с прической в стиле семидесятых годов прошлого века. Она силится что-то сделать руками, поводит ладонями над компасом. Красивый, хорошо поставленный голос за кадром поясняет, что это — Нинель Кулагина, женщина, обладающая уникальными способностями к телекинезу. Она пытается повернуть стрелку на компасе. Сначала у нее не получается, и диктор поясняет, что Нинель отвлекает шум камеры, присутствие незнакомых людей. Но вот стрелка начинает послушно поворачиваться вслед за ладонью Кулагиной, а вслед за этим и компас двигается по столу сам собой, подчиняясь движению ее рук. Голос за кадром тем временем сообщает, что Нинель удалось еще и подвинуть графин, и другие предметы, помещенные под кубический ящик из прозрачного оргстекла.

«Феномен Кулагиной»

Это имя — Нинель Кулагина — лет пятьдесят назад хорошо знали в СССР, да и не только в СССР все, кто интересовался разными паранормальными явлениями, такими как телекинез, телепатия. Тогда все это было очень в моде. Понятно, что куда там Нинель Кулагиной до современных «уникумов», собирающих залы и выходящих на телевизионные «битвы экстрасенсов», но для своего времени это была очень известная дама. Он ней писали научные журналы, делали научно-популярны

е передачи, и для исследования «феномена Кулагиной» была создана целая лаборатория радиоэлектронных методов исследования биологических объектов.

Серьезный советский ученый в области радиотехники и радиофизики Ю. Б. Кобзарев утверждал, что были зафиксированы следующие феномены, связанные с Кулагиной: перемещение небольших предметов, таких, как кусочек сахара или колпачок от ручки; вращение стрелки компаса; рассеивание руками (!) луча лазера; изменение кислотности (pH) воды. Наконец, Кулагина по мнению наблюдавших ее авторитетов, могла вызвать ожог кожи, просто прикоснувшись рукой к человеку и засветить фотопленку в закрытом пакете.

Кобзарев утверждал, что вокруг рук Кулагиной существует сильное электрическое поле, и это было зафиксировано исследованиями, проведенными в Институте радиотехники и электроники. Больше того, почтенный ученый утверждал так же, что микрофон, установленный у ее рук, фиксировал ультразвуковые импульсы. [С-BLOCK]

Сотрудник лаборатории А. Тараторин, изучавшей Кулагину, сообщал, что: «из ладони у нее выпрыскивается мелкими капельками гистамин, возможно через потовые железы. Выпрыскиваясь, он образует заряженный аэрозоль, что и объясняет все наблюдаемые эффекты. Выпрыскиваемые капельки вызывали щелчки в микрофоне, они меняли диэлектрическую постоянную среды, рассеивая луч лазера, разъедая кожу (знаменитый „ожог“), наконец, они „садились“ на объект, заряжая его».

Двадцать лет «феномен Кулагиной» изучался учеными, фильм о ней был сделан по заказу японского телевидения, и двадцать лет не утихали споры о природе ее необычайных способностей.

Впрочем, и тогда и сейчас остаются люди, которые не желают относиться серьезно к способностям этой женщины. Фокусники и скептики уверяют, что все чудеса Кулагиной не более, чем ловкие трюки, которые сможет воспроизвести любой цирковой фокусник.

Шарлатанка или уникум?

Есть свидетельства людей, которые прямо ловили Кулагину на мошенничестве. Так, комиссия всесоюзного научно-исследова

тельского института метрологии имени Менделеева под председательство

м доктора технических наук С. В. Горбацевича зафиксировала, что Кулагина отказалась от предложения повторить опыт по передвижению предметов «силой мысли» в герметически закрытом стеклянном сосуде. На квартиру Кулагиной выезжали начальник лаборатории магнитных измерений ВНИИМ Студенцов и старший инженер Скрынников. Они сделали вывод о том, что под одеждой у Кулагиной был магнитный диполь, и когда ее просили сидеть неподвижно, не двигая талией и бедрами, стрелка компаса отклоняться перестала. Кроме того, Кулагина настаивала на том, чтобы передвинуть именно тот предмет, на который она укажет сама, например, коробку от сигарет. Передвинуть принесенный испытателями предмет она отказалась. Наконец, находятся свидетельства о том, что Кулагина двигала предметы при помощи тонкой нити или волоса, и стоило свидетелям опыта установить «зрительный контакт» с ее рукой, как движение предметов прекращалось.

Поскольку, как видно, Кулагина не провела ни одного опыта в чистых лабораторных условиях, а демонстрировала свои способности у себя на квартире или в гостиничных номерах, о том, что ее дар был научно зафиксирован, говорить не приходится.

Заподозрить не очень молодую женщину в шарлатанстве, в том, что она сознательно 20 лет водила за нос серьезных ученых, довольно сложно. Зачем бы? В наши дни это было бы вполне объяснимо, экстрасенсы недурно зарабатывают, но тогда? [С-BLOCK]

С другой стороны, аферисткой Нинель Кулагина была еще до того, как стала «уникальным для науки явлением». В 1966 году она была осуждена за мошенничество Кировским народным судом Ленинграда . Она представлялась человеком, который может помочь в приобретении мебели с черного хода. И заработала на этом более семи тысяч рублей.

Мартин Гарднер — американский математик и популяризатор науки, один из основателей Комитета по научному расследованию заявлений о паранормальных явлениях называл Кулагину «прелестной. Пухлой, темноглазой маленькой шарлатанкой», которая к тому же дважды была поймана на использовании уловок при опытах телекинеза.

Тем не менее, ей верили, о ней писали и пишут до сих пор, и есть люди, которые возводят ее едва ли не ранг мученицы от экстрасенсорики.