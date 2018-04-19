Многожёнство: зачем Екатерина его продвигала

Софья-Августа-Фредерика Анхальт-Цербская, пятнадцатилетня девушка из «европейской глуши» попала на трон огромной державы с другим языком, культурой, религией и традициями. Для неё было бы естественным держаться привычек и прислушиваться к советам людей из прежнего окружения, но она поступила иначе.

Она отказалась от лютеранства вопреки требованиям отца, причём даже опасно заболев, потребовала православного, а не лютеранского священника, чем снискала себе при дворе расположение и симпатию, которые позволили ей спустя десять лет произвести переворот.

Но успех свержения Петра III был не только результатом личного обаяния молодой императрицы. Её поддержали англичане, выделив 100 тысяч рублей, причём зная, на что пойдёт эта сумма, хотя Пётр III был приверженцем протестантов. Также и впоследствии Екатерина получала от британского посольства крупные суммы, взамен снабжая секретной информацией и действуя в пользу этого государства. В частности, она допустила в Россию английское направление масонства.

Деятельная государыня

Екатерина обладала невероятной энергией. Она рано вставала и имела привычку пить настолько крепкий кофе, что никому другому поглощение такого напитка было не под силу. Императрица с раннего утра принималась за государственные дела. Это действительно была правительница, а не номинальная и бестолковая монархиня вроде Марии Медичи.

Императрица за время своего правления вела несколько войн и приобрела для страны новые земли и новые порты. Польша была ликвидирована как самостоятельное государство, был присоединён Крым . Эти великие победы ликвидировали постоянный риск набегов с этих территорий.

Численность армии была увеличена со 162 тысяч до 312 тысяч человек. Флот, который в начале екатерининского правления составлял всего 21 линкор и 6 фрегатов, вырос примерно в восемь раз. Количество крупных предприятий выросло в два раза. В разы вырос экспорт чугуна, полотна, хлеба.

Поэтому Екатерина понимала важность численности населения и прилагала для её увеличения все возможные усилия. При ней за счёт присоединённых территорий добавилось семь миллионов человек, однако их преданность России была сомнительна.

Меры для увеличения числа населения

Правительница решала задачу: где взять людей для армии и производств. В Москве Петербурге были созданы дома презрения, куда принимали сирот и подкидышей. Был учреждён денежный фонд для помощи вдовам. Для снижения смертности от эпидемий были введены обязательные прививки от оспы. На пограничных постах, в крупных городах, в портах была создана система карантинов.

Императрица рассматривала опыт соседних государств, и пришла к выводу, что неплохим способом увеличить численность населения является многожёнство. Она могла почерпнуть эту мысль во время войны с Турцией , как результат знакомства с системой мусульманства. Во всяком случае, она неоднократно «закидывала удочку» относительно того, как к этой мысли отнесется общественное мнение и особенно Церковь.

«Благочестивая императрица-атеистка»

Императрица внешне вела себя «по канону», выдерживала уставное благочестие, ходила в храм и выстаивала службы, но фактически была атеисткой и жёстко наступала на церковные интересы. В 1764 году провела секуляризацию церковных земель в пользу государства: отобрала у монастырей пашни с крестьянами и оставила угодья типа лесов, садиков и рыбных затонов. Крестьяне не получили свободы, а стали государственными, обязанными теперь платить оброк казне.

Екатерина II под влиянием Вольтера и Дидро смотрела на религию как на инструмент государственного управления. Назначенный ею обер-прокурор Синода Иван Иванович Мелиссино в 1767 году подал в Синод проект реформирования церковной жизни, в котором предлагал:

1. Предоставить совершенную свободу вероисповедания иностранцам.

2. Дать свободу старообрядческим общинам.

3. Ослабить и сократить посты.

4. Исправить ошибки и противоречия в «Кормчей книге».

5. Составить комиссию «из разных неослеплённых предрассудками» лиц, чтобы избавить Церковь от суеверий и притворных чудес, особенно в отношении икон и мощей.

6. Отменить ношение икон по домам.

7. Отменить многие праздники, сократить богослужения во имя отмены языческого многословия и вместо длинных всенощных служить краткие молебны с поучениями для верующих.

8. Постепенно отменить монашество, которого не было в ранней Церкви. Вместо выплаты содержания монахам распределять эти деньги между искусными священниками; а епископов выбирать тоже из священников

9. Позволить им жить со своими жёнами по предписанию апостола.

10. Разрешить духовенству носить «более приличное платье».

11. Отменить поминовение усопших как средство вымогательства.

12. Упростить разводы, разрешая и другие причины помимо прелюбодеяния.

13. Воспретить причащение младенцев до 10 лет.

Конфликт с Церковью

Если бы удалось провести эти реформы, следом Екатерина протащила бы и многожёнство. Но Синод их не утвердил: наоборот, возник конфликт с одним из выдающихся церковных деятелей — митрополитом Ростовским Арсением Мациевичем.

Он был выходцем из Польши, сыном православного священника, и лучше кого-либо понимал, что подобные действия сыграют в интересах Папы и иезуитов. Сначала произойдёт разрушение морали и православной церкви как основы государства, а следом — подчинение страны Ватикану

Императрица заточила Мациевича в тюрьму, где он в итоге умер; публично назвала его «вралём», но так и не смогла уничтожить его авторитет. Стало ясно, что такие радикальные новшества, как многожёнство, страна не потерпит.