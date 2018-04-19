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Около 406 млн рублей направят на реконструкцию оросительного канала на Дону
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Около 406 млн рублей направят на реконструкцию оросительного канала на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Около 406 млн рублей направят на реконструкцию Донского магистрального канала в Ростовской области.
Как сообщает RosTender.info, тендер на проведение работ по расчистке и восстановлению работоспособности мелиоративного канала, соединяющего бассейны Дона и Маныча, объявило ФГБУ «Управление „Ростовмелиоводхоз“.
Итоги конкурса подведут 10 мая. Его победителю предстоит восстановить работоспособность участка канала протяженностью 9,8 км на территории Мартыновского района.
В частности, необходимо освободить берега от камыша, расчистить русло от наносов, провести реконструкцию верхнего и нижнего бьефов, а также здания головного водозаборного сооружения, наладить освещение и электроснабжение канала.
Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2019 года.
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