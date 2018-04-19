Офисно-гостиничный комплекс на 379 номеров могут ввести в центре Москвы в середине мая

Офисно-гостиничный многофункциональный комплекс на 379 номеров четырехзвездочной категории могут ввести в центре Москвы в середине мая 2018 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Застройщик — АО «Траст-Резерв» — намерен получить заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) до конца апреля 2018 г. и разрешение на ввод в эксплуатацию офисно-гостиничного комплекса — в середине мая 2018 г. Таким образом, за месяц до чемпионата мира по футболу в центре Москвы введут гостиничный комплекс почти на 380 номеров», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

По его словам, застройщик планирует ввести в эксплуатацию офисно-гостиничный многофункциональный комплекс по адресу: ул. Самарская, вл. 1 (ЦАО). В настоящее время на стройплощадке работают порядка 1,5 тыс. человек. «Сейчас ведется чистовая отделка и наполнение мебелью гостиничных номеров, а также отделка помещений общего пользования», — пояснил К. Тимофеев.

В пресс-службе отметили, что общая площадь комплекса составляет 76,1 тыс. кв. м. Здание делится на подземную часть и наземную, состоящую из 10-этажного стилобата и 34-этажной башни овальной формы. В подземной части расположен паркинг на 648 машиномест. Номера отеля обустроят с 14 по 32 этажи. Всего будет 379 номеров четырехзвездочной категории, их площадь составит от 29 до 77 кв. м. На последних двух этажах откроется ресторан, а на 33 этаже — еще и устроены террасы с ограждающими стеклянными экранами. Общая площадь гостиничной части комплекса превысит 37 тыс. кв. м. Оператором нового отеля станет компания Carlson Rezidor («Карлсон Резидор»).

«Также в здании разместят конференц-залы и переговорные, офисы, фитнес-центр со СПА-зоной, а также банями народов мира, включая русскую парную, японскую о-фуро, норвежский холод, альпийскую фито-сауну, турецкий хамам и финскую сауну. Открытие офисно-гостиничного комплекса позволит обеспечить рабочими местами более 1,4 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.