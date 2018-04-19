Что татаро-монголы изменили на Руси

Господство татаро-монголов принесло Руси не только опустошение, но и новые веяния: в частности, во многом благодаря Орде произошло возвышение Москвы , которое в конце концов привело к образованию единого российского государства

Знаменитый историк Василий Ключевский считал, что именно татаро-монгольское иго принесло разрозненным русским землям единство, поскольку удельные князья постоянно враждовали между собой, а власть хана давала «призрак единства мельчавшим и взаимно отчуждавшимся вотчинным углам».

Помимо чувства общности кочевники востока принесли на Русь свои способы координации и управления государством, а также новое для отечественных княжеств вооружение и тактику боя. Кроме того, именно после татаро-монгольского нашествия началось активное освоение севера европейской части Руси, куда, спасаясь от кочевников, бежали переселенцы.

Возвышение Москвы

Незадолго до нашествия восточных орд одним из главных центров притяжения русских земель было великое княжество Владимирское, в то время как Москва являлась его составной частью. Татаро-монгольское нашествие сильно разорило крупные города востока Руси, а население устремилось на запад, во многом благодаря чему к началу XIV века началось возвышение Москвы и Твери

Московские князья со времен Ивана Калиты (1325-1340) научились находить общий язык с Ордой, действуя на взаимовыгодных условиях. Татаро-монголы были заинтересованы в стабильности власти в Москве, поскольку она гарантировала исправное получение дани, а также использование русского войска в борьбе с Великим княжеством Литовским.

Орда осознала, что укрепление Москвы зашло слишком далеко, когда было уже поздно: Куликовская битва (1380) стала отправной точкой получения княжеством центральной роли в объединении Руси. Дмитрий Донской передал власть своему сыну без согласия татаро-монголов, и хотя иго продлилось еще сто лет, процесс обретения независимости стал делом времени.

По мере все большего увеличения свободы от Орды росла территория Московского княжества, что в итоге привело к формированию великоросской народности: начиная со второй половины XV века в письменных источниках понятие «Россия» начинает вытеснять название «Русь».

Связь с Востоком

До татаро-монгольского нашествия русские земли имели деловые связи преимущественно с северо-западными и южными соседями. После подчинения Руси Орде восточное направление стало не менее, а может быть даже более важным. Торговля стала значительным источником обогащения Московского государства, находящегося на стыке цивилизаций.

Воины Руси под влиянием татаро-монголов переняли азиатскую саблю, которая в XV веке окончательно вытеснила господствовавший до нашествия меч. Именно благодаря кочевникам русская армия была непохожа на тяжеловооружённых западных рыцарей, так как ставка делалась на молниеносность нападения, а не на тяжелые доспехи.

Рядовые всадники носили кольчугу вместе с луком и саблей, используя небольших лошадей. Тактика быстрой атаки и сравнительно легкое вооружение были характерными особенностями татаро-монголов.

Русские земли переняли не только военные традиции кочевников, но и другие характерные для востока особенности. Многие сторонники евразийства видели в этом сугубо положительные моменты. Так, Лев Гумилев полагал, что главная угроза для отечества исходила из Европы, в то время как татаро-монгольское нашествие не носило характер тотального разрушения, а последующее подчинение Золотой Орде на самом деле было союзом Руси и кочевников.

Хотя эту позицию опровергает большинство историков, ссылающихся на летописи и археологические памятники, она имеет право на существование в более мягкой форме: действительно, Русь могла получить ряд преимуществ от связи с Азией. На противоположном полюсе от сторонников евразийства стоят исследователи, которые видят только негативные стороны нашествия. В частности, они отмечают все более усиливающийся деспотизм из-за ордынского ига, ярко проявившийся позже в обращении к вышестоящим: «Яз холоп твой».

Ямская повинность и переписи

Татаро-монголы никогда не рассматривали в качестве полноправного союзника Русь, считая ее своим вассалом, который дает доход и рекрутов. Именно из-за этого Орда была заинтересована в качественном функционировании покоренных земель. Со второй половины XIII века татаро-монголы начали проводить переписи населения для эффективного сбора дани. До нашествия о таких ревизиях источники не сообщают.

Еще одним появившимся после нашествия кочевников нововведением стала централизованная система организации перевозок для ордынских нужд, из-за чего население было обязано нести так называемую ямскую повинность. Она заключалась в снабжении татарских чиновников лошадьми, подвозами и проводниками. Службы гонцов (ям) Чингисхан создал практически сразу же после прихода к власти, а когда империя хана растянулась на тысячи километров, эффективная связь ее разных концов стала жизненной необходимостью.

Русские земли в XIII веке существенно уступали по размерам государству Чингисхана. Хотя и до татаро-монголов на Руси были средства сообщения между княжествами, они не были столь организованными. Ямская повинность просуществовала в России до XVIII века, а название извозчичьей профессии ямщика использовалось вплоть до XX века.

Однако это не единственное слово, закрепившееся в русском языке: «базар», «ярлык», «кабала» и многие другие заимствованы из тюркского, как и использование суффикса «-щик» для обозначения принадлежности к какой-либо профессии.