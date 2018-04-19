Специалисты «Оренбургэнерго» провели фронтальную проверку счетчиков

Бригаде электромонтеров участка балансов и учета электроэнергии Промышленного РЭС поставили задачу проверить за день не менее двадцати частных домов.

Уже первый дом на улице Котова вызвал недоверие у сотрудников РЭС. Жилище было явно заброшено, но к его фронтону подходил провод от ближайшей линии электропередачи. Осмотрев дом, старший в бригаде Рустам Муратов сделал отметку в своем блокноте: «Направить бригаду. Дом отключить».

В следующем, вполне жилом доме, Денис Зеленцов, электромонтер участка балансов и учета электроэнергии Промышленного РЭС, проверил счетчик и пломбы. Со счетчиком все в порядке. А вот при осмотре вводного кабеля специалисты обнаружили несколько повреждений.

— Кабель расщеплен, а до прибора учета он должен быть цельным. Мало того, эта часть кабеля еще и не изолирована как следует. А это опасно, в любой момент может случится короткое замыкание и пожар, — объяснил владельцу дома Рустам Муратов. Выдаем предписание на замену вводного кабеля.

У жильцов соседнего дома бригада энергетиков обнаружила, что с прибора учета сорваны и пломба производителя, и пломба энергоснабжающей организации.

— В таком случае, мы составляем акт на безучетное потребление электрической энергии, нарушителям придется оплатить неучтенный объем электричества, который определяется расчетным путем. А это, как правило, в несколько раз больше, чем по счетчику. По грубым подсчетам, хозяевам этого дома придется заплатить около 16 тысяч рублей, — пояснил Рустам Муратов.

Кроме того, при осмотре вводного кабеля сотрудники РЭС заметили, что по всей его длине потрескалась изоляция, а на некоторых участках и вовсе отсутствовала. Энергетики выдали предписание на замену кабеля.

— Плановые и внеплановые проверки приборов учета, рейды по выявлению несанкционированных подключений проводятся ежемесячно. — рассказал Сергей Колыхалов, начальник участка балансов и учета электрической энергии Промышленного РЭС. — В среднем каждая бригада обходит за день 40 домов. В первом квартале мы выезжали в рейды более 48 раз. Обнаружили 19 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 104790 руб. Нарушителям объясняем, что незаконное использование электричества выходит очень дорого. Некоторых приходится уговаривать заменить проводку, вводной кабель или прибор учета, потому что дряхлое оборудование может привести к пожару.