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Более 20 тысяч ростовчан обманул фейковый аккаунт «Ростов-Арены»
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Более 20 тысяч ростовчан обманул фейковый аккаунт «Ростов-Арены» 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Более 10 тысяч ростовчан поверили в обещания, которые были опубликованы в фейковом аккаунте, замаскированном под администрацию стадиона «Ростов-Арена». Мошенники предлагали подписываться и выкладывать скриншот их аккаунта в Instagram, предполагалось что первые 10 тысяч участников «бесплатно получат одежду ЧМ-2018».
Скриншоты в ростовских аккаунтах популярной соцсети начали появляться накануне просто лавинообразно. После того, как создатели набрали желаемые 10 тысяч подписчиков, порог «первых» участников был увеличен до 40 тысяч. Очевидно, что затем аккаунт с подписчиками планировалось продавать.
«Эта информация и любые другие виды розыгрышей униформы волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и городских волонтеров являются недостоверными и нелегальными. Следите за официальной информацией в нашем аккаунте и на Официальном информационно-туристическом сайте ЧМ-2018 welcome2018.com», — отметили в дирекции игр ЧМ-2018. А тем, кто хотел получить форму ЧМ-2018 следовало ранее записаться в волонтеры — заявки принимались до февраля текущего года.
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