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Повышение эффективности производства на ОНПЗ принесло 2,3 млрд рублей
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Повышение эффективности производства на ОНПЗ принесло 2,3 млрд рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Проекты в области повышения производственной эффективности проведены на 22 технологических объектах предприятия. Наибольший экономический эффект Омский НПЗ получил от мероприятий на одном из ключевых объектов в технологической цепочке завода — комплексе глубокой переработки мазута КТ-1/1.
В частности, в 2017 году на базе комплекса был налажен выпуск новой марки малосернистого судового топлива с пониженным содержанием серы. Такое топливо, благодаря наличию в его рецептуре специальной модифицированной присадки, обладает высокими экологическими характеристиками, соответствующими мировым требованиям экологической безопасности. Список мероприятий формируется, в том числе, на основании предложений самих работников ОНПЗ.
«Экономический эффект, который мы получили по итогам года, стал результатом реализации комплексной программы повышения эффективности и начала внедрения системы управления операционной деятельностью «Эталон» компании «Газпром нефть». Эта программа призвана максимально вовлечь работников в процесс изменения культуры производства и систему непрерывных улучшений. Другими словами, мы стимулируем сотрудников на генерацию идей и предложений, направленных на повышение эффективности производства и охраны труда. Таким образом, происходит непрерывное улучшение «слабых звеньев» на всем цикле производственной цепочки, что на выходе дает тот самый экономический эффект», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Добавим, что в 2018 году Омский нефтеперерабатывающий завод планирует продолжить работу по повышению производственной эффективности. В рамках данной области запланировано 28 мероприятий на 11 технологических объектах.
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