Повышение эффективности производства на ОНПЗ принесло 2,3 млрд рублей

Проекты в области повышения производственной эффективности проведены на 22 технологических объектах предприятия. Наибольший экономический эффект Омский НПЗ получил от мероприятий на одном из ключевых объектов в технологической цепочке завода — комплексе глубокой переработки мазута КТ-1/1.

В частности, в 2017 году на базе комплекса был налажен выпуск новой марки малосернистого судового топлива с пониженным содержанием серы. Такое топливо, благодаря наличию в его рецептуре специальной модифицированной присадки, обладает высокими экологическими характеристиками, соответствующими мировым требованиям экологической безопасности. Список мероприятий формируется, в том числе, на основании предложений самих работников ОНПЗ.

«Экономический эффект, который мы получили по итогам года, стал результатом реализации комплексной программы повышения эффективности и начала внедрения системы управления операционной деятельностью «Эталон» компании «Газпром нефть» . Эта программа призвана максимально вовлечь работников в процесс изменения культуры производства и систему непрерывных улучшений. Другими словами, мы стимулируем сотрудников на генерацию идей и предложений, направленных на повышение эффективности производства и охраны труда. Таким образом, происходит непрерывное улучшение «слабых звеньев» на всем цикле производственной цепочки, что на выходе дает тот самый экономический эффект», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Добавим, что в 2018 году Омский нефтеперерабатывающий завод планирует продолжить работу по повышению производственной эффективности. В рамках данной области запланировано 28 мероприятий на 11 технологических объектах.