На Томи специалисты продолжают борьбу с ледовым затором

Томске продолжается борьба с ледовым затором. Пришлось вывести в акваторию речного порта буксир, который выполняет роль ледокола.

Специалисты полагают, что это поможет ускорить пропуск ледяных глыб, застрявших напротив города. Кроме того, на реке Томи были проведены взрывы.