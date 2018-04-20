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На Томи специалисты продолжают борьбу с ледовым затором
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На Томи специалисты продолжают борьбу с ледовым затором 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Томске продолжается борьба с ледовым затором. Пришлось вывести в акваторию речного порта буксир, который выполняет роль ледокола.
Специалисты полагают, что это поможет ускорить пропуск ледяных глыб, застрявших напротив города. Кроме того, на реке Томи были проведены взрывы.
Между тем в деревне Черная речка складывается непростая ситуация. Вода вплотную подошла к жилым домам, из-за чего началась эвакуация людей. Еще часть домов оказалась отрезана от Большой земли. Спасатели организовали там переправу и круглосуточное дежурство, передает телеканал «Россия 24». А в другом поселке — Аникино — вода затопила три дома. Тех, кто оказался в зоне бедствия, МЧС обеспечивает всем необходимым.
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