Дмитрий Кобылкин поблагодарил СМИ Ямала за сохранение лучших традиций отечественной журналистики

Сегодня, 19 апреля, в автономном округе отмечают День ямальских СМИ. С профессиональным праздником коллективы средств массовой информации региона поздравили губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и председатель Законодательного Собрания автономного округа Сергей Ямкин

Глава региона отметил, что сегодня журналисты и сотрудники СМИ Ямала отмечают свой личный — ямальский — праздник, и каждый год пожелания им остаются, по сути, неизменными.

«Ваш труд должен быть полезен Ямалу и его жителям. Информируя земляков и жителей всей страны и мира о том, что происходит на арктическом Ямале, вы всегда во главу угла должны ставить интересы земляков, интересы родного края, интересы России . Рад тому, что волна вседозволенности в медиапространстве, которая накрывает порой даже самые уважаемые СМИ, не распространилась у нас в регионе. И я благодарен журналистскому корпусу Ямала за сохранение лучших традиций отечественной журналистики. Пусть, как и прежде, главной наградой вашему труду будут уважение, признательность и благодарность ямальцев», — говорится в поздравлении губернатора.

Сергей Ямкин подчеркнул, что судьба ямальских СМИ неотделима от истории округа. Многие годы СМИ подробно и объективно освещают жизнь Арктического региона, правдиво рассказывая о людях Крайнего Севера, важных процессах, происходящих в обществе.

«Ваши репортажи и публикации ценны и значимы, они отличаются собственным взглядом на события. Залог успеха региональных СМИ — высокое мастерство, опыт и сохранение традиций. У ямальских журналистов особый творческий стиль и почерк. Ваши проекты вызывают неподдельный интерес и уважение не только у жителей округа, но и в профессиональных кругах. Вы не раз становились победителями престижных конкурсов и фестивалей различного уровня. Благодаря вам Ямал сегодня знают далеко за его пределами. Спасибо за ваш добросовестный труд и полную самоотдачу, за вклад в процветание ямальского Севера», — говорится в поздравлении ямальского спикера.

Дмитрий Кобылкин и Сергей Ямкин пожелали всем журналистам и сотрудникам ямальских СМИ побольше интересных и позитивных вестей, умения видеть необычное в обычном, успехов в воплощении новых идей и проектов, заслуженных побед, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

В Ямало-Ненецком автономном округе — 29 организаций СМИ, обеспечивающих выпуск на регулярной основе 66 средств массовой информации. Из них федеральные СМИ — 3%; окружные или региональные — 17%; муниципальные — 74%; ведомственные и коммерческие — 6%. Всего в сфере СМИ занято более 1500 человек.

Профессиональный праздник ямальских журналистов отмечается с 1998 года. 19 апреля 1931 году в ЯНАО вышел в свет первый номер периодического издания — газеты «Няръяна Нгэрм» («Красный Север»). Эту дату и объявили Днём работников средств массовой информации ЯНАО.