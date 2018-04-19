Ещё
В Индии посчитали стоимость отправки к Луне миссии «Чандраян-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

В Индии посчитали стоимость отправки к Луне миссии «Чандраян-2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Отправка к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2» с небольшим луноходом на борту будет стоить Индии порядка 8 миллиардов рупий (около 123 миллионов долларов), заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. Его слова приводятся в распространенном в четверг сообщении правительства страны.
На встрече с государственным министром, курирующим в правительстве Индии вопросы развития атомной энергетики и космоса, Джитендрой Сингхом, Сиван сообщил, что 25% от общей суммы — порядка 30 миллионов долларов — ушло на подготовку запуска миссии, в то время как остальная часть была потрачена на создание орбитального аппарата.
При этом, как отметил глава ISRO, эта сумма составляет лишь половину тех расходов, которые могла понести Индия, если бы отправка миссии осуществлялась с территории другого государства.
Всего же, как сообщал ранее Сиван, ISRO до конца 2018 года намерена запустить еще девять космических миссий. Однако самой важной из них, по словам главы организации, является «Чандраян-2» — ее планируется начать в первую неделю октября.
Проект «Чандраян-2» является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом «Чандраян-1», который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. В рамках миссии «Чандраян-2» ISRO продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности.
Изначально предполагалось, что эта миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.
РИА Новости: последние новости
Парламент Казахстана изменил договор с США о транзите грузов в Афганистан Эксперт: CША испытывают раздражение в связи с успешной реализацией "Астаны" В МИД рассказали о тщательной подготовке ответа на американские санкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от российского алюминия312
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию468
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя11
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»364
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»45
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
00:40
Бородина жестко ответила хейтерам
Шоу-бизнес
01:28
Больной раком Караченцев дорого обходится жене
Шоу-бизнес
00:12
Бузову обвинили в совращении Малахова
Шоу-бизнес
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение