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Единственного в России производителя БМП попросили обанкротить
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Единственного в России производителя БМП попросили обанкротить 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Корпорация «Ростех» попросила вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — Курганмашзавода. Его предполагается объединить с тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова, передает в четверг, 19 апреля, РБК.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов поясняет, что нынешнее финансово-экономическое состояние предприятия критическое. По итогам 2017 года у Курганмашзавода образовался убыток в 7 миллиардов рублей. Кроме того, он сорвал сроки заказов по экспорту.
Чемезов добавил, что у завода есть проблемы и с выполнением государственного оборонного заказа на 2018 год.
Как отмечает издание, в октябре прошлого года Внешэкономбанк (главный кредитор концерна) подал иск в Чувашский арбитражный суд о признании предприятия банкротом. Суд назначил в компании наблюдение, а для запуска процедуры банкротства стратегического объекта необходимо решение правительственной комиссии под председательством Рогозина.
Курганмашзавод был основан в 1950 году. Он ориентирован на производство и ремонт бронемашин класса БМП. БМП-2 и БМП-3 эксплуатируют, кроме российской армии, вооруженные силы почти 30 стран мира. Кроме того, завод изготавливает образцы модернизированной БМД-4.
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