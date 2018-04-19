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Набережную Терешковой в Евпатории закроют на год
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Набережную Терешковой в Евпатории закроют на год 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Там начнутся работы по реконструкции. По словам главы города-курорта, ее перекроют до майских праздников, а откроют к началу курортного сезона 2019 года.
Набережную зачистили от незаконных объектов на 99% — остался один. В мае уже представят 3D-макет набережной имени Терешковой после реконструкции.
«У нас появится большой 18-метровый «сухой фонтан» — струи воды вылетают из земли, нет емкости с водой на земле. Он будет стоять в центре набережной. Не будем размещать объекты выносной торговли — на два километра будет три-четыре объекта, которые должны архитектурно вписаться», — сказал Филонов.
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре Привокзальную площадь закроют на ремонт.
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