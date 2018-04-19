Набережную Терешковой в Евпатории закроют на год

Там начнутся работы по реконструкции. По словам главы города-курорта, ее перекроют до майских праздников, а откроют к началу курортного сезона 2019 года.

Набережную зачистили от незаконных объектов на 99% — остался один. В мае уже представят 3D-макет набережной имени Терешковой после реконструкции.

«У нас появится большой 18-метровый «сухой фонтан» — струи воды вылетают из земли, нет емкости с водой на земле. Он будет стоять в центре набережной. Не будем размещать объекты выносной торговли — на два километра будет три-четыре объекта, которые должны архитектурно вписаться», — сказал Филонов.