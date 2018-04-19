В Перми до конца июля отремонтируют сквер Авиаторов

Власти Свердловского района ищут подрядчика для ремонта сквера Авиаторов, расположенного на улице Куйбышева . Стоимость работ составляет 11,4 миллионов рублей.

Сквер на улице Куйбышева напротив проходных моторостроительного завода был разбит в 1979 году. В середине 1980-х годов в центре сквера установили стелу, посвященную подвигу моторостроителей в годы войны. В 2003 году сквер отремонтировали: поставили скамейки, обновили газоны и заасфальтировали пешеходные дорожки.

В этом году власти Свердловского района запланировали ремонт сквера. Согласно документам с сайта госзакупок, в парке должны вырубить часть старых деревьев, посадить новые деревья и кустарники, положить на пешеходных дорожках плитку и отремонтировать цветники, установить новые скамейки и урны, привести в порядок газон. Кроме того, в сквере должны поставить новую детскую площадку и сделать ограждение.

— В сквере должны быть высажены березы, рябины, яблони, ивы, а также кустарники: боярышник, пузыреплодник, арония и спирея. Гарантийный срок на выполнение работ по посадке деревьев и кустарников составляет 24 месяца, — сообщается в техническом задании.

Ремонт сквера планируют завершить к 31 июля. Стоимость работ — 11,4 миллионов рублей. Подрядчика должны выбрать 17 мая.