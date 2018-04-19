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Подсадные утки манят селезней на смерть: весенняя охота 2018
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Подсадные утки манят селезней на смерть: весенняя охота 2018 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Этих «подсадных» уток Сергей называет «катьками». В погоне за селезнем они беспроигрышный вариант. Главное — не спугнуть добычу.
— Вся эта «прилада» вешается за колечко и выставляется. Садишь их друг от друга, чтобы они не видели. Они тогда начинают тосковать, друг друга звать. Тем временем они подзывают селезня, — рассказывает охотник Сергей Уфимцев.
К весеннему сезону выдали уже 11 тысяч лицензий, которые охотники называют «путевками». В них ставят отметку о каждой подстреленной особи.
По закону охотникам запрещено использовать плавсредства, например, за водоплавающими, или брать с собой собак. Поэтому охотникам приходится полагаться только на удачу и личный опыт. И проверенные способы маскировки.
Лучше выходить на заре — это знает каждый охотник. Дмитрию удалось подстрелить селезня в первый день охоты, сегодня пока без результатов. Завтра должно повезти.
— Вчера вечером сидели — табунки уже новые налетают. Видимо, на речке будут ночевать, а завтра уже сюда вернутся. Встал пораньше, утреннюю зорьку отохотил, вечерняя зорька впереди, — говорит охотник Дмитрий Таковой.
Дмитрий своей охотничьей страстью делится и с друзьями. Гостя из Китайской народной республики, где охота запрещена, уже не первый раз приглашает оценить особенности новосибирской охоты.
— Очень красиво.Русская природа — вода, озеро — все очень понравилось, — говорит житель КНР Ляу Хум-Пинь.
Селезни, глухари и другая боровая дичь — выбор богатый. Стрелять в период размножения можно только по самцам, однако орнитологи настаивают на полном запрете весенней охоты. В этом году птицы стало заметно меньше, особенно в северной части области.
— 40 процентов сельских жителей выступают за то, чтобы весеннюю охоту запретить. Министерство поддерживает их инициативу. Мы видим, что весенняя охота в период воспроизводства пользы не приносит. Охотпользователей тоже можно понять, им надо заработать, но на мой взгляд, для природы это минус, — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Петр Гога.
Весенний сезон охоты начался два дня назад, и впереди у любителей «пострелять» еще целая неделя, чтобы подкараулить добычу. Синоптики обещают потепление, и охотники надеются, что птицы будет больше.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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