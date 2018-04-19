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Ульяновский губернатор Сергей Морозов посетил автоконцерн в Японии
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Ульяновский губернатор Сергей Морозов посетил автоконцерн в Японии 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отправился в рабочую поездку в Японию, где 17 апреля встретился с членами правительства Японии и представителями крупного бизнеса, а также посетил автоконцерн.
Во встрече участвовали государственный министр Японии Мацуяма Масадзи и посол РФ в Японии Михаил Галузин.
Японский министр после встречи заявил, что инвестиционная политика губернатора Ульяновской области «является локомотивом в развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран».
В ходе поездки Морозов также встречался с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко. Обсуждались формы сотрудничества в области политики, управления, экономики, социальной и культурной сферах.
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