Ульяновский губернатор Сергей Морозов посетил автоконцерн в Японии

Во встрече участвовали государственный министр Японии Мацуяма Масадзи и посол РФ в Японии Михаил Галузин

Японский министр после встречи заявил, что инвестиционная политика губернатора Ульяновской области «является локомотивом в развитии торгово-экономического сотрудничества двух стран».

В ходе поездки Морозов также встречался с министром экономики, торговли и промышленности Японии, министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко. Обсуждались формы сотрудничества в области политики, управления, экономики, социальной и культурной сферах.