Стоит ли смотреть мультфильм «Леонардо: Миссия Мона Лиза»

Если ваши дети думают, что Леонардо — это только черепашка, то можно мягко напомнить им о великом итальянском изобретателе с помощью тех же мультфильмов. 19 апреля в прокат вышел мультфильм «Леонардо: Миссия Мона Лиза». Конечно, тут никто не говорит о достоверной точности и научном подходе, но вот о веселых приключениях молодого Лео — говорят. И детям, вроде бы, нравится.

Мы мультфильм посмотрели, наша оценка — 6/10. Балл не низкий, не высокий, а так — на любителя. Скорее всего, малышам понравится, а вот детям старше лет 10 уже очень вряд ли. В общем, решать вам, а мы просто кратко поделимся впечатлениями.

Это что, о легендарном Леонардо да Винчи?

В общем-то да. Только тут ему лет 15, он только встает на путь великих открытий и свершений, придумывая невозможные изобретения. И да, это о Лизе — его соседке, в которую Леонардо, конечно же, влюблен. Еще у Леонардо есть раздражающий друг Лоренцио, но, маленький спойлер, его будет не так уж много, как кажется в начале.

А сюжет прост. У Лизы несчастье — сгорает ее огород со всеми посевами, и без урожая им с отцом нечем будет платить долг. А значит ей придется выйти замуж за мерзкого и очень носатого маркиза, чего Лизе не очень-то хочется. Лео предлагает свою помощь, и — вот удача — им в руки попадает карта с местом, где затонул корабль, полный золота.

Туда они и отправляются, конечно, мешать им будут пираты, а помогать захваченные по дороге дети. Не спрашивайте, просто их, конечно же, взяли с собой, а почему бы и нет, раз уж эти 6-летки так просят?

И как Леонардо, гениальный?

Не совсем. В основном изобретения невероятные, но и правды там немножко есть. Главное устройство, с помощью которого героям удается одержать победу, подводный костюм. И да, это абсолютно настоящий древний костюм аквалангиста, так что что-то новое дети от мультика подчерпнут. Вопрос только в том, что отличить реальные от нереальных изобретений без мамы и папы не выйдет.

Что касается героев в целом, они тут простые. Леонардо, ну, он чудак и ученый. А Лиза она, ну, девочка. Над характерами тут особо не задумывались, поэтому маленькая Агнес на фоне главных героев выглядит самой объемной и интересной. Беспризорница, воровка, иногда говорит о себе в третьем лице и вообще, вы видели ее глаза?

В целом, графика тут довольно приятная. Но через какое-то время глаза зрителя устают от глаз героев. Они слишком бездонные, в лучших традициях аниме. А вообще мультфильм яркий, сочный, в нем есть красивые виды Италии , которые даже показывают архитектуру небольшого города, но глаза…

Шутят-то изобретательно?

Нет, они изобретают штуки, а не шутки. Ха-ха. Вот примерно на этом уровне находится юмор в этой картине. Он не пошлый, никто не падает, оголяя белье, нет даже никаких двусмысленных шуток, все они очень просты и не очень смешны. Впрочем, каждому свое, может в паре мест вы и улыбнетесь.

А был же мультсериал…

Был и есть, в нем два сезона с разной графикой (в 2D и 3D). Полнометражку снимал тот же режиссер. Для просмотра «Миссия Мона Лиза» смотреть сериал не обязательно, и наоборот. В целом, они довольно обособлены, связанны только герои, которые, в целом похожи и внешне, и по характеру. Правда Лоренцио явно прошел усиленный курс тренировок и превратился из толстяка в просто крепкого парня.

Мультсериал, кстати, хороший, в нем куда больше изобретений и меньше борьбы с пиратами и любовной линии (да, она там, конечно, есть). О нем и критики, и зрители отзываются неплохо. И, кстати, где-то с середины мая он появится в приложении «МУЛЬТ», так что если вас заинтересовала история о молодом да Винчи — посмотрите!

Ну, а в целом?

В целом, мультфильм хороший, но для малышей. Причем, не совсем малышей — тут трудноуловимый возраст 6−9 лет, плюс-минус год. Для тех, кто постарше, он будет слишком скучным и наивным, для тех, кто помладше — слишком непонятным. А если поймаете нужное время, ребенок точно выйдет с улыбкой.

Источник: HD Трейлеры

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