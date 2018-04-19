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В Саратове обнаружили гору мусора высотой с 9-этажный дом
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В Саратове обнаружили гору мусора высотой с 9-этажный дом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мусорная гора размером с 9-этажное здание было обнаружено на улице Карла-Маркса в Саратове. Об этом сообщили подписчики паблика «Саратов Life» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сошел снег, и обнажилась куча мусора, «стекающего» по горе рядом с нашим домом», — сообщили жители дома № 4/12 на улице Карла Маркса.
По словам одного из подписчиков, несанкционированная свалка была на указанном месте всегда. Виной тому — жители частного сектора, который регулярно выбрасывают мусор с расположенного неподалеку обрыва.
«Его выбрасывают люди живущие в частном секторе. Так что все вопросы к ним. Им сверху то мусор не видно, а вы любуйтесь», — парировал мужчина.
По утверждению одной из подписчиц, в 2007 году парламентарий Николай Чукалин распорядился привезти на указанное место несколько КамАЗов песка, которые засыпали мусор. Однако песок прикрыл не все отходы, а местные жители между тем продолжили выбрасывать туда ТБО.
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