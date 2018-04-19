Д. Медведев изменил порядок подтверждения соответствия индустриальных парков установленным требованиям

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке подтверждения соответствия индустриальных парков установленным требованиям. Об этом сообщает сайт правительства.

«Цель внесенных изменений — совершенствование процедуры подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний таких парков установленным требованиям для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. В частности, установлен пятилетний срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям (ранее было три года)», — говорится в сообщении.

Также исключено положение о необходимости представления проекта планировки территории индустриального (промышленного) парка в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом отсутствует основание разработки проекта планировки территории при реализации проекта создания и развития парка.

«Предусмотрена возможность приобретения юридическим лицом статуса резидента индустриального парка на основании договора купли-продажи земельного участка или объектов промышленной инфраструктуры у другого юридического лица при выполнении соответствующих обязательств при взаимодействии с управляющей компанией», — отмечают в правительстве.

Кроме того, разрешена подача документов на подтверждение соответствия определенным требованиям управляющей компании индустриального (промышленного) парка, в том числе через государственную информационную систему промышленности. «Это решение направлено на сокращение сроков рассмотрения документов», — подчеркивается в тексте.

Документ подготовлен Минпромторгом России.