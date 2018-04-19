Ещё
Д. Медведев изменил порядок подтверждения соответствия индустриальных парков установленным требованиям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Д. Медведев изменил порядок подтверждения соответствия индустриальных парков установленным требованиям 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке подтверждения соответствия индустриальных парков установленным требованиям. Об этом сообщает сайт правительства.
«Цель внесенных изменений — совершенствование процедуры подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний таких парков установленным требованиям для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. В частности, установлен пятилетний срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного) парка установленным требованиям (ранее было три года)», — говорится в сообщении.
Также исключено положение о необходимости представления проекта планировки территории индустриального (промышленного) парка в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом отсутствует основание разработки проекта планировки территории при реализации проекта создания и развития парка.
«Предусмотрена возможность приобретения юридическим лицом статуса резидента индустриального парка на основании договора купли-продажи земельного участка или объектов промышленной инфраструктуры у другого юридического лица при выполнении соответствующих обязательств при взаимодействии с управляющей компанией», — отмечают в правительстве.
Кроме того, разрешена подача документов на подтверждение соответствия определенным требованиям управляющей компании индустриального (промышленного) парка, в том числе через государственную информационную систему промышленности. «Это решение направлено на сокращение сроков рассмотрения документов», — подчеркивается в тексте.
Документ подготовлен Минпромторгом России.
Агентство «Москва»: последние новости
Россельхознадзор оштрафовал арендатора сельхозземли в Подмосковье на 400 тыс. руб. Офисно-гостиничный комплекс на 379 номеров могут ввести в центре Москвы в середине мая Движение электрички из Москвы в Нахабино на Рижском направлении МЖД отменено
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от российского алюминия312
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию468
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя11
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»364
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»45
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:28
Больной раком Караченцев дорого обходится жене
Шоу-бизнес
00:12
Бузову обвинили в совращении Малахова
Шоу-бизнес
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
00:36
Ребенок раскрыл тайну химатаки в Сирии
В мире Ближний Восток
15:09
Япония отказалась от российского алюминия
Экономика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение