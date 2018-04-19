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В Волгоградской области в 2017 году зафиксировали самую низкую смертность
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В Волгоградской области в 2017 году зафиксировали самую низкую смертность 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В 2017 году в Волгоградской области зафиксировали самый низкий показатель смертности за 25 лет, а также исторический минимум смертности среди младенцев.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на областную администрацию, 18 апреля коллегия облздрава подвела итоги работы в регионе системы здравоохранения за минувший год, а также подготовку мединфраструктуры к ЧМ-2018 и повышение качества оказания помощи онкобольным.
На заседании коллегии было озвучено, что в 2018 году в поликлиники региона поступит новое эндоскопическое оборудование в целях
повышения эффективности раннего выявления новообразований, а также качества оказания медпомощи при онкологических заболеваниях. Кроме того, будет обновлено радиотерапевтическое отделение онкологического диспансера. Решается также вопрос по созданию на базе пяти медорганизаций межрайонных диагностических центров по раннему выявлению онкозаболеваний. Они будут оборудованы стационарными и передвижными маммографами, ультразвуковыми и рентгеновскими аппаратами, дерматоскопами. Прорабатывается вопрос создания лечебно-консультационного центра на базе онкодиспансера мощностью на 700 посещений в смену и строительство ПЭТ-центра в рамках федеральной адресной инвестпрограммы.
К ЧМ-2018 в регионе прошел ремонт в больнице №25. Сейчас в ней установлено современное оборудование. Палаты и холлы больницы стали более комфортными. В здании появились новые лифты, а с ним рядом построена вертолетная площадка. За 3,5 года во многом благодаря федеральной поддержке был проведен не только ремонт уже имеющихся корпусов, но и открыты новые отделения.
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