Депутата сельсовета в Башкирии лишили прав и работы за пьяную езду

В Балтачевском районе Башкирии одного из депутатов решили уволить за любовь к пьяной езде. Мужчину до этого несколько раз останавливали на дороге в состоянии опьянения.

В прошлом году депутата Староянбаевского сельсовета осудили к обязательным работам за нарушение ПДД. Инспекторы дважды останавливали его пьяным на Mistsubishi L200. Несмотря на вступивший в законную силу приговор суда, мужчина не лишился места на госслужбе.