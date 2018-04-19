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Депутата сельсовета в Башкирии лишили прав и работы за пьяную езду
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Депутата сельсовета в Башкирии лишили прав и работы за пьяную езду 

ufa1.ru 32 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Балтачевском районе Башкирии одного из депутатов решили уволить за любовь к пьяной езде. Мужчину до этого несколько раз останавливали на дороге в состоянии опьянения.
В прошлом году депутата Староянбаевского сельсовета осудили к обязательным работам за нарушение ПДД. Инспекторы дважды останавливали его пьяным на Mistsubishi L200. Несмотря на вступивший в законную силу приговор суда, мужчина не лишился места на госслужбе.
— Совет сельского поселения не рассматривал вопрос о лишении его статуса народного избранника. Прокуратура инициировала рассмотрение этого вопроса и депутат лишился своего кресла, — сообщили в республиканской прокуратуре.
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