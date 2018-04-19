Депутата из Башкирии уволили за пьяные поездки за рулём

В Балтачевском районе после прокурорской проверки депутат Староянбаевского сельсовета, осуждённый за пьяное вождение, лишился статуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства

В прошлом году мужчину осудили к обязательным работам — депутат дважды сел за руль Mitsubishi L200 пьяным и его задержали сотрудники ГИБДД

По закону полномочия депутата должны прекращаться досрочно, когда обвинительный приговор суда вступил в силу. Однако сельсовет проигнорировал данный вопрос.