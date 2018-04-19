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Депутата из Башкирии уволили за пьяные поездки за рулём
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Депутата из Башкирии уволили за пьяные поездки за рулём 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Балтачевском районе после прокурорской проверки депутат Староянбаевского сельсовета, осуждённый за пьяное вождение, лишился статуса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства
В прошлом году мужчину осудили к обязательным работам — депутат дважды сел за руль Mitsubishi L200 пьяным и его задержали сотрудники ГИБДД.
По закону полномочия депутата должны прекращаться досрочно, когда обвинительный приговор суда вступил в силу. Однако сельсовет проигнорировал данный вопрос.
Прокуратура внесла в адрес Совета представление и депутата лишили статуса.
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