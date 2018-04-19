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Пени хотят ограничить суммой недоимки
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Пени хотят ограничить суммой недоимки 

Время бухгалтера 1 час назад
В Госдуму на днях внесен законопроект с поправками в НК РФ.
Согласно одной из них, общая сумма пени не может быть больше размера самой недоимки. Такую оговорку предлагается включить в п. 3 ст. 75 кодекса.
В проекте предложен и ряд других изменений, львиная доля которых связана с контролируемыми сделками. Одно из них также о пени: потенциальная новая норма гласит, что пени не будут начисляться на недоимку, которая образовалась в результате применения в контролируемых сделках не рыночных условий, и величина которой у одной стороны сделки равна сумме излишне уплаченного налога, подлежащего возврату либо зачету, у другой стороны. Если же недоимка окажется больше, то пени будут посчитаны от разницы.
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