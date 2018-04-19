Пени хотят ограничить суммой недоимки

Госдуму на днях внесен законопроект с поправками в НК РФ

Согласно одной из них, общая сумма пени не может быть больше размера самой недоимки. Такую оговорку предлагается включить в п. 3 ст. 75 кодекса.

В проекте предложен и ряд других изменений, львиная доля которых связана с контролируемыми сделками. Одно из них также о пени: потенциальная новая норма гласит, что пени не будут начисляться на недоимку, которая образовалась в результате применения в контролируемых сделках не рыночных условий, и величина которой у одной стороны сделки равна сумме излишне уплаченного налога, подлежащего возврату либо зачету, у другой стороны. Если же недоимка окажется больше, то пени будут посчитаны от разницы.