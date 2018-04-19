На Кубани 17 тысяч алиментщиков не могут уехать за границу 

Чтобы более эффективно взыскивать задолженность с алиментщиков, судебные приставы региона вынуждены применять принудительные меры. Сейчас в их отношении действует 17124 постановления о временном ограничении на выезд из РФ.
17658 должников фактически ограничены в праве вождения транспортного средства.
Приставы активно применяют и такую меру, как арест имущества. В первом квартале 2018 года служители порядка арестовали имущество у 350 родителей, забывших перечислить средства на содержание несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.