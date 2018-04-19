Ещё
На Кубани 17 тысяч алиментщиков не могут уехать за границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани 17 тысяч алиментщиков не могут уехать за границу 

АиФ — Юг 53 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Чтобы более эффективно взыскивать задолженность с алиментщиков, судебные приставы региона вынуждены применять принудительные меры. Сейчас в их отношении действует 17124 постановления о временном ограничении на выезд из РФ.
17658 должников фактически ограничены в праве вождения транспортного средства.
Приставы активно применяют и такую меру, как арест имущества. В первом квартале 2018 года служители порядка арестовали имущество у 350 родителей, забывших перечислить средства на содержание несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
Браконьеры заплатят полтора млн рублей за вылов рыбы в Таманском заливе Итальянцы считают ошибкой прекращение финансирования российского бизнеса Жители Новороссийска сдадут опасные отходы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня130
Тулеев уедет за границу278
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя118
Япония отказалась от российского алюминия672
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию563
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:49
Депутаты подрались за кулисами ТВ-шоу
Политика Общество
00:44
Вертолет сел у ресторана на набережной Волги
Общество Происшествия
05:08
Тулеев уедет за границу
Политика
02:48
Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
Шоу-бизнес
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение