Журналистам «Север-Пресса» пожелали успехов и новых вершин профессионального мастерства

Сегодня, 19 апреля, ямальские средства массовой информации отмечают свой профессиональный праздник.

Наталия Фиголь вручила директору Центра развития интернет-коммуникаций Николаю Шандрыголову благодарственное письмо от главы региона Дмитрия Кобылкина . Губернатор от имени правительства региона поблагодарил руководителя и коллектив центра «за высокопрофессиональную и социально ответственную работу и пожелал дальнейших успехов, новых вершин профессионального мастерства во благо ямальской Арктики и Отечества».

Сергей Ямкин вручил заслуженные награды журналистам ИА «Север-Пресс» за лучшее освещение деятельности регионального парламента на информационных лентах интернет-ресурсов.

Сергей Климентьев отметил высокий профессионализм сотрудников ИА «Север-Пресс», оперативность и достоверность входящих на сайте новостей. Пожелал держать высокую планку, не останавливаться на достигнутом и оставаться первыми в подаче новостей.