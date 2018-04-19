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Журналистам «Север-Пресса» пожелали успехов и новых вершин профессионального мастерства
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Журналистам «Север-Пресса» пожелали успехов и новых вершин профессионального мастерства 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 19 апреля, ямальские средства массовой информации отмечают свой профессиональный праздник.
Накануне в пресс-центре ИА «Север-Пресс» коллектив Центра развития интернет-коммуникаций поздравили заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь, председатель Законодательного Собрания автономного округа Сергей Ямкин и директор окружного департамента внутренней политики Сергей Климентьев.
Наталия Фиголь вручила директору Центра развития интернет-коммуникаций Николаю Шандрыголову благодарственное письмо от главы региона Дмитрия Кобылкина. Губернатор от имени правительства региона поблагодарил руководителя и коллектив центра «за высокопрофессиональную и социально ответственную работу и пожелал дальнейших успехов, новых вершин профессионального мастерства во благо ямальской Арктики и Отечества».
Сергей Ямкин вручил заслуженные награды журналистам ИА «Север-Пресс» за лучшее освещение деятельности регионального парламента на информационных лентах интернет-ресурсов.
Сергей Климентьев отметил высокий профессионализм сотрудников ИА «Север-Пресс», оперативность и достоверность входящих на сайте новостей. Пожелал держать высокую планку, не останавливаться на достигнутом и оставаться первыми в подаче новостей.
ИА Север-Пресс: последние новости
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