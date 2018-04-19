В ресурсном молодежном центре в Ясеневе подвели итоги масштабного проекта «Академия социального проектирования»

Проект включал в себя лекции, мастер-классы, презентации более чем от 30 экспертов и приглашенных гостей. Также проводились презентации и защиты различных идей участников по подготовке социально-значимых проектов.

Более 150 студентов колледжей и вузов были объединены для интеграции молодежных инициатив и устремлений в социально-значимые процессы нашего общества. По мнению организаторов, разновозрастные коллективы более эффективно участвуют в командообразовательных процессах и в нетворкинге.

Наличие разных уровней в самом проекте (личный, малая группа, команда, макрогруппа) нивелирует возможные личностные социальные проблемы многих молодых людей и появляется возможность, более успешно и эффективно включать их в социально-значимые процессы.

Также в рамках проекта Академии проводились постоянные консультации специалистов в области документооборота. В результате проекта «Академия социального проектирования» была выполнена главная задача — формирование успешных практик в области социального проектирования и создание условий для формирования идей, реальных к реализации проектов.