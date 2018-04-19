Правительство РФ утвердило порядок взаимодействия информационных систем в сфере здравоохранения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения. Об этом сообщил сайт правительства.

«Утвержденные правила взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения позволят негосударственным организациям создавать качественные сервисы для граждан, врачей и медицинских организаций», — говорится в сообщении.

Правилами устанавливаются технические требования к информационным системам негосударственных организаций, которые предоставляют услуги гражданам и медорганизациям, в том числе: организацию записи на прием к врачу, организацию телемедицинских консультаций и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, информирование граждан по вопросам оказания медицинской помощи, о рекомендациях по ведению здорового образа жизни (негосударственные информационные системы).

Определяется порядок подключения и условия взаимодействия таких негосударственных информационных систем с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), с информационными системами органов управления здравоохранения регионов, территориальных фондов ОМС, медицинских организаций, а также условия подключения к информационным системам «электронного правительства». «Процесс подключения к ЕГИСЗ будет носить заявительный характер. Операторы негосударственных информационных систем должны будут обеспечить соответствие информационной системы установленным требованиям, а также выполнить подключение к единой системе идентификации и аутентификации», — отмечают в правительстве.