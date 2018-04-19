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Экс-директора «Малины» выгнали из состава учредителей
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Экс-директора «Малины» выгнали из состава учредителей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд Свердловской области принял решение исключить учредителя и бывшего директора интернет-ТВ «Малина» Екатерину Дегай из состава учредителей. Причиной исключения стало недобросовестное поведение, нарушение обязанностей и саботаж деятельности издания.
Напоним, что Дегай вывела в личное пользование деньги, принадлежащее «Малине», а также телевидение, оборудование и другие активы. Работу компании она игнорировала, а на собрания не являлась.
«Любые управленческие решения в «Малине» могут приниматься только 100% голосов. Дегай принадлежала доля в 0,02% голоса. Ну так она просто не ходила на собрания, не отвечала на приглашения, и не выдвигала никаких встречных предложений. Это полностью парализовало работу компании и стало одной из ключевых причин её нынешнего плачевного финансового положения», — заявил кредитор ООО «Малина медиа» Платон Маматов.
Сама Дегай в суде заявила, что вышла из состава учредителей два года назад, продемонстрировав заявление, датированное 2016 годом, хотя этот документ никто из учредителей «Малины» раньше не видел. Суд признал ее доводами несостоятельными. Сам же Маматов, который требует вернуть ему взятые Дегай и Чебыкиной долг 20 миллионов рублей, заявил, что судебное решение упростит ему задачу по возвращению долгов.
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