В Казани может пройти референдум по строительству «мусорного» завода

Казани прошла очередная встреча рабочей группы по обращению с отходами. Участники группы выступили с рядом идей и предложений. Одно из них — провести референдум по вопросу мусоросжигающего завода. Активисты проголосовали за то, чтобы начать подготовку к проведению всенародного голосования, сообщает пресс-служба мэрии. Строительство мусоросжигающего завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона « Салават Купере». 22 апреля в парке «Крылья Советов» пройдет митинг против строительства завода. Читайте также: Противники «мусорного» завода отказались от поездки в Европу Стало известно, почему «мусорный» завод построят в Осиново