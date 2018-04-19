В Казани может пройти референдум по строительству «мусорного» завода 

В Казани прошла очередная встреча рабочей группы по обращению с отходами. Участники группы выступили с рядом идей и предложений. Одно из них — провести референдум по вопросу мусоросжигающего завода.
Активисты проголосовали за то, чтобы начать подготовку к проведению всенародного голосования, сообщает пресс-служба мэрии.
Строительство мусоросжигающего завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере».
22 апреля в парке «Крылья Советов» пройдет митинг против строительства завода.
Читайте также:
Противники «мусорного» завода отказались от поездки в Европу
Стало известно, почему «мусорный» завод построят в Осиново