Ещё
В Казани может пройти референдум по строительству «мусорного» завода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

В Казани может пройти референдум по строительству «мусорного» завода 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани прошла очередная встреча рабочей группы по обращению с отходами. Участники группы выступили с рядом идей и предложений. Одно из них — провести референдум по вопросу мусоросжигающего завода.
Активисты проголосовали за то, чтобы начать подготовку к проведению всенародного голосования, сообщает пресс-служба мэрии.
Строительство мусоросжигающего завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере».
22 апреля в парке «Крылья Советов» пройдет митинг против строительства завода.
Читайте также:
Противники «мусорного» завода отказались от поездки в Европу
Стало известно, почему «мусорный» завод построят в Осиново
Казанский Портал: последние новости
Противники «мусорного» завода отказались от поездки в Европу Почему в Казани затопило тоннель на Амирхана – Четаева В Казани пройдет телемост с космонавтами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от российского алюминия349
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию479
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя22
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»367
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»47
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
00:40
Бородина жестко ответила хейтерам
Шоу-бизнес
01:28
Больной раком Караченцев дорого обходится жене
Шоу-бизнес
00:12
Бузову обвинили в совращении Малахова
Шоу-бизнес
00:58
Дочь Тины произвела фурор в Сети
Шоу-бизнес
04:15
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Общество
04:18
Путин ввел новую меру пресечения
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение