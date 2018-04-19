Костромичку облили химраствором из-за ее протестов против мойки во дворе

Костромичка подала в суд на соседа, который облил ее из мойки «Karcher», узнал KOSTROMA.TODAY. Инцидент произошел в октябре прошлого года.

В один из осенних дней костромичка увидела, как ее сосед моет во дворе многоквартирного дома свою машину с помощью мойки «Karcher». Женщине это не понравилось, и она решила нажаловаться на мужчину в управление муниципальных инспекций.

Чтобы подкрепить обращение фактами, женщина начала снимать происходящее на видеокамеру.

«Увидев женщину, ответчик направил шланг работающей автомойки в сторону последней, в результате которого струя воды под давлением и химраствором попала ей в лицо, при этом, высказывал оскорбления в адрес последней, чем унизил ее честь и достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского суда.

Ошарашенная женщина, сдерживая боль, обратилась в больницу. Оказалось, в глаз попало химическое вещество из автомойки. Врачи ей поставили диагноз: химический ожог конъюнктивы 1 степени обоих глаз.

После этого она отправилась в суд, чтобы обидчик возместил ей моральный вред.

Сам мужчина свою вину не признал. Он сказал, что соседка сама накинулась на него с видеокамерой, кулаками и бранью. И никаких химических растворов он не использовал, шланг с водой случайно облил костромичку.

В итоге суд принял сторону женщины. Теперь костромичу придется возместить ей 10 тысяч рублей морального вреда и судебные издержки.