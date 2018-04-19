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Костромичку облили химраствором из-за ее протестов против мойки во дворе
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Костромичку облили химраствором из-за ее протестов против мойки во дворе 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка подала в суд на соседа, который облил ее из мойки «Karcher», узнал KOSTROMA.TODAY. Инцидент произошел в октябре прошлого года.
В один из осенних дней костромичка увидела, как ее сосед моет во дворе многоквартирного дома свою машину с помощью мойки «Karcher». Женщине это не понравилось, и она решила нажаловаться на мужчину в управление муниципальных инспекций.
Чтобы подкрепить обращение фактами, женщина начала снимать происходящее на видеокамеру.
«Увидев женщину, ответчик направил шланг работающей автомойки в сторону последней, в результате которого струя воды под давлением и химраствором попала ей в лицо, при этом, высказывал оскорбления в адрес последней, чем унизил ее честь и достоинство», — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского суда.
Ошарашенная женщина, сдерживая боль, обратилась в больницу. Оказалось, в глаз попало химическое вещество из автомойки. Врачи ей поставили диагноз: химический ожог конъюнктивы 1 степени обоих глаз.
После этого она отправилась в суд, чтобы обидчик возместил ей моральный вред.
Сам мужчина свою вину не признал. Он сказал, что соседка сама накинулась на него с видеокамерой, кулаками и бранью. И никаких химических растворов он не использовал, шланг с водой случайно облил костромичку.
В итоге суд принял сторону женщины. Теперь костромичу придется возместить ей 10 тысяч рублей морального вреда и судебные издержки.
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