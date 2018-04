Фото: Жизель Бундхен с семьей наслаждается экзотическим отдыхом в Катаре

Жизель Бундхен — женщина успешная по всем фронтам. У нее есть не только любимая семья, но и высокооплачиваемая работа с высочайшим уровнем востребованности. Последние годы Жизель не так часто отдает свое свободное время модельной карьере, а старается как можно чаще отдыхать с мужем и детьми. Недавно, например, семейство отправилось в отпуск в Катар

Жизель и ее супруг Том Брэди , которые в этом году отметили 9-ю годовщину брака, решили провести экзотический отдых со своими двумя детьми: 8-летним Бенджамином и 5-летней Вивьен и выбрали для этого государство Катар. Супермодель и ее супруг регулярно радуют поклонников свежими снимками из отпуска в Instagram, по которым видно, что отдых у них действительно проходит замечательно. Жизель даже сделала себе тату хной, вдохновившись восточной культурой. Она рассказала, что на нее наибольшее впечатление произвела местная кухня, а также колоритные сувениры.

What a special day! Thank you sweet 🐫 for the quick ride ❤ Que dia especial! Obrigada camelinhos pela carona.

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)

14 Апр 2018 в 2:10 PDT Loving Life! ❤❤❤

Публикация от Tom Brady (@tombrady)

15 Апр 2018 в 4:39 PDT Thank you @almayassabnthamad for the beautiful dress!

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)

15 Апр 2018 в 12:27 PDT Delicious local food (Shay Al Shoomos) and beautiful souvenirs! 🇶🇦 Ótima comida local e lindas lembrancinhas!

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)

16 Апр 2018 в 7:48 PDT Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)

13 Апр 2018 в 1:11 PDT Date night with my # 1 ❤❤❤

Публикация от Tom Brady (@tombrady)

15 Апр 2018 в 12:17 PDT попкорнnews