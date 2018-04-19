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Фото: Жизель Бундхен с семьей наслаждается экзотическим отдыхом в Катаре
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Фото: Жизель Бундхен с семьей наслаждается экзотическим отдыхом в Катаре 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Жизель Бундхен — женщина успешная по всем фронтам. У нее есть не только любимая семья, но и высокооплачиваемая работа с высочайшим уровнем востребованности. Последние годы Жизель не так часто отдает свое свободное время модельной карьере, а старается как можно чаще отдыхать с мужем и детьми. Недавно, например, семейство отправилось в отпуск в Катар.
Жизель и ее супруг Том Брэди, которые в этом году отметили 9-ю годовщину брака, решили провести экзотический отдых со своими двумя детьми: 8-летним Бенджамином и 5-летней Вивьен и выбрали для этого государство Катар. Супермодель и ее супруг регулярно радуют поклонников свежими снимками из отпуска в Instagram, по которым видно, что отдых у них действительно проходит замечательно. Жизель даже сделала себе тату хной, вдохновившись восточной культурой. Она рассказала, что на нее наибольшее впечатление произвела местная кухня, а также колоритные сувениры.
What a special day! Thank you sweet 🐫 for the quick ride ❤ Que dia especial! Obrigada camelinhos pela carona.
Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)
14 Апр 2018 в 2:10 PDT  Loving Life! ❤❤❤
Публикация от Tom Brady (@tombrady)
15 Апр 2018 в 4:39 PDT  Thank you @almayassabnthamad for the beautiful dress!
Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)
15 Апр 2018 в 12:27 PDT  Delicious local food (Shay Al Shoomos) and beautiful souvenirs! 🇶🇦 Ótima comida local e lindas lembrancinhas!
Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)
16 Апр 2018 в 7:48 PDT  Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)
13 Апр 2018 в 1:11 PDT  Date night with my # 1 ❤❤❤
Публикация от Tom Brady (@tombrady)
15 Апр 2018 в 12:17 PDT  попкорнnews
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