Фото: Жизель Бундхен с семьей наслаждается экзотическим отдыхом в Катаре 

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Кэти Перри, Эван Рэйчел Вуд, Лиам Хемсворт и другие звезды на премьере 2 сезона сериала «Мир Дикого Запада»

От Холли Берри до Мэрайи Кэри: знаменитости, родившие после 40 лет