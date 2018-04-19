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Мать, убившую новорожденную дочь, осудили в Нижнем Новгороде
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Мать, убившую новорожденную дочь, осудили в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде Автозаводский райсуд вынес приговор женщине, которая обвинялась в убийстве своего ребенка. Об этом сообщается на сайте судебного ведомства.
Суд установил, что женщина. забеременела в феврале 2017 года. Она скрыла этот факт от родных и друзей и не встала на учет в женскую консультацию.
В конце октября 2017 года, находясь в душе общежития, нижегородка родила доношенного, зрелого, жизнеспособного и живорожденного ребенка. Она пересекла пуповину ножницами, но не перевязала ее, тем самым проявив преступную халатность.
Далее, завернув новорожденную в большое полотенце, подсудимая отнесла ее в соседний дом и оставила в детской коляске, которая стояла под лестницей, а затем скрылась с места происшествия.
Но ребенок не был найден и скончался от острой массивной кровопотери вследствие того, что пуповина была пересечена, но не перевязана надлежащим образом.
Приговором Автозаводского райсуда матери-детоубийце назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в Лукоянове осудили мужчину, который случайно убил месячную девочку.
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