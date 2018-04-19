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Кабмин утвердил правила взаимодействия негосударственных информационных систем с ЕГИСЗ
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Кабмин утвердил правила взаимодействия негосударственных информационных систем с ЕГИСЗ 

Парламентская газета 1 час назад
Правительство России утвердило порядок взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Утверждённые правила взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения позволят негосударственным организациям создавать качественные сервисы для граждан, врачей и медицинских организаций.
Правилами устанавливаются технические требования к информационным системам негосударственных организаций, которые предоставляют услуги гражданам и медицинским организациям, в том числе: организацию записи на приём к врачу, организацию телемедицинских консультаций и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, информирование граждан по вопросам оказания медицинской помощи, о рекомендациях по ведению здорового образа жизни.
Определяется порядок подключения и условия взаимодействия таких негосударственных информационных систем с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), с информационными системами органов управления здравоохранения субъектов Федерации, территориальных фондов ОМС, медицинских организаций, а также условия подключения к информационным системам «электронного правительства».
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