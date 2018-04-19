Кабмин утвердил правила взаимодействия негосударственных информационных систем с ЕГИСЗ

Правительство России утвердило порядок взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Утверждённые правила взаимодействия государственных и негосударственных информационных систем в сфере здравоохранения позволят негосударственным организациям создавать качественные сервисы для граждан, врачей и медицинских организаций.

Правилами устанавливаются технические требования к информационным системам негосударственных организаций, которые предоставляют услуги гражданам и медицинским организациям, в том числе: организацию записи на приём к врачу, организацию телемедицинских консультаций и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, информирование граждан по вопросам оказания медицинской помощи, о рекомендациях по ведению здорового образа жизни.

Определяется порядок подключения и условия взаимодействия таких негосударственных информационных систем с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), с информационными системами органов управления здравоохранения субъектов Федерации, территориальных фондов ОМС, медицинских организаций, а также условия подключения к информационным системам «электронного правительства».