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Около двух тысяч объектов промоют сотрудники Гормоста к 1 мая
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Около двух тысяч объектов промоют сотрудники Гормоста к 1 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сотрудники Гормоста приведут в порядок после зимы мосты, эстакады, пешеходные надземные и подземные переходы, памятники, фонтаны, тоннели, набережные и причалы. Весенняя уборка на двух тысячах объектов завершится к 1 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уже сейчас их моют с помощью специальных шампуней и при необходимости покрывают антикоррозийными материалами. В городе уже завершилась уборка на всех центральных мостах. Все сооружения очистили от песка, грязи, пятен и вандальных надписей.
Также к летнему сезону уже готовы многие городские фонтаны. Например, на Манежной, Театральной площадях и музыкальный фонтан в Парке Горького.
В работе столичным коммунальщикам помогает спецтехника — аппараты высокого давления и подъемные механизмы. Однако многие из объектов невозможно почистить механическим способом, поэтому коммунальщики оттирают поверхности вручную с помощью щеток.
Горожане также помогают очистить столицу от зимней грязи. 14 апреля состоялся первый в этом году городской субботник, в котором приняли участие порядка 1,5 миллиона человек. Второй состоится 21 апреля.
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