В Ростове с 2015 года в полтора раза стал грязнее воздух

Это следует из доклада министерства экологии Ростовской области За эти три года комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в донской столице увеличился с 6 до 9. Для Азова этот показатель вырос с 4,3 до 5, Волгодонска — с 2,5 до 3, Таганрога — с 5,6 до 6. Самый грязный воздух, согласно приведенным в докладе данным, в Новочеркасске — там ИЗА составляет 11, против 7,2 три года назад. Чище всего у нового стадиона «Ростов-Арена» — там ИЗА составляет 3. Источником 70% загрязнений является автомобильный транспорт, а также предприятия: Новочеркасская ГРЭС, ОАО «Энергопром — Новочеркасский электрорудный завод», МУП «Теплокоммунэнерго» и объекты «Лукойл-Ростовэнерго». России низким считается загрязнение, если ИЗА меньше 5, повышенным — если ИЗА от 5 до 6, высоким — от 7 до 13, очень высоким — более 14.