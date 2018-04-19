Рустэм Хамитов ответит на вопросы жителей Башкирии

Программа «Разговор» будет транслироваться с 19:00 по крупным местным телеканалам — «БСТ», «Россия 24», «Вся Уфа» и по радио «Спутник ФМ» и «Радио России — Башкирия». Вопросы принимали всю неделю — с 12 по 18 апреля, но задать их можно будет вплоть до окончания программы, позвонив с мобильного или городского телефона по номеру 8 (800) 347-0-347 или отправив сообщение на номер 8 (937) 347-0-347.

В прошлом году, 13 апреля, также состоялась прямая линия с главой республики. К моменту окончания эфира на телефон поступило 12 тысяч обращений. Средняя продолжительность звонка составила 5 минут, а самый долгий звонок на прямую линию длился 21 минуту и 23 секунды.