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Рустэм Хамитов ответит на вопросы жителей Башкирии
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Рустэм Хамитов ответит на вопросы жителей Башкирии 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В прямом эфире глава Башкирии Рустэм Хамитов будет отвечать на вопросы жителей республики.
Программа «Разговор» будет транслироваться с 19:00 по крупным местным телеканалам — «БСТ», «Россия 24», «Вся Уфа» и по радио «Спутник ФМ» и «Радио России — Башкирия». Вопросы принимали всю неделю — с 12 по 18 апреля, но задать их можно будет вплоть до окончания программы, позвонив с мобильного или городского телефона по номеру 8 (800) 347-0-347 или отправив сообщение на номер 8 (937) 347-0-347.
В прошлом году, 13 апреля, также состоялась прямая линия с главой республики. К моменту окончания эфира на телефон поступило 12 тысяч обращений. Средняя продолжительность звонка составила 5 минут, а самый долгий звонок на прямую линию длился 21 минуту и 23 секунды.
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