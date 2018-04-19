Продажу ватных палочек и трубочек для коктейлей запретят в Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в стране запретят продавать пластиковые трубочки для коктейлей и другие одноразовые пластиковые бытовые изделия.

«Британская общественность выразила страсть и активность в принятии сборов за использование пластиковых пакетов и запрета пластиковых гранул, и сегодня мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков», — прокомментировала Мэй.

Официально запрет будет объявлен в ходе встречи глав правительств стран Британского Содружества. Великобритания также выделит 86 миллионов долларов на развитие технологий, решающих проблему пластика на планете.