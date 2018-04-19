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Продажу ватных палочек и трубочек для коктейлей запретят в Британии
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Продажу ватных палочек и трубочек для коктейлей запретят в Британии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в стране запретят продавать пластиковые трубочки для коктейлей и другие одноразовые пластиковые бытовые изделия.
«Британская общественность выразила страсть и активность в принятии сборов за использование пластиковых пакетов и запрета пластиковых гранул, и сегодня мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков», — прокомментировала Мэй.
Официально запрет будет объявлен в ходе встречи глав правительств стран Британского Содружества. Великобритания также выделит 86 миллионов долларов на развитие технологий, решающих проблему пластика на планете.
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