«Решение реальных проблем»: премьер Кыргызстана рассказал о планах работы

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков своим указом утвердил новый кабинет министров. Его возглавил Мухаммедкалый Абылгазиев. В прошлом он уже выполнял эту функцию, правда, с приставкой и.о. Какие вопросы обсудили сегодня в кабмине, рассказала корреспондент «МИР 24» Дарья Ким.

Основные принципы программы нового правительства — единство, доверие, созидание. Мухаммедкалый Абылгазиев в кабмине человек не новый, рассказал депутатам о планах работы. В приоритете — охрана природных ресурсов и института семьи, решение социально-экономических проблем и вопросы безопасности.

«Мы уделим внимание пяти фундаментальным задачам — ирригация, обеспечение чистой питьевой водой, доступ к финансированию, привлечение технологий и улучшение сельской инфраструктуры. Также мы продолжим работу по формированию городов регионального масштаба. Кроме того, мы должны сделать акценты в здравоохранении и образовании», — сказал глава правительства.

Абылгазиев подчеркнул, что правительство намерено заниматься реальными проблемами, а не политикой. Все решения кабмина будут прозрачными. Премьер пообещал жестко контролировать бюджет страны, а также продолжить курс на внедрение цифровых технологий в государственное управление. Депутаты сравнили программы прежнего и нового правительства, опыт и даже средний возраст министров. Главе кабмина — 50, его предшественнику был 41 год.

Тынчтык Шайназаров. «Человека нельзя оценивать по фамилии, возрасту, нужно давать оценку по результатам его деятельности. Я думаю, нужно дать время этому человеку. Надеюсь, он проявит себя, должен, по крайней мере. Это почувствует страна и народ», — сказал депутат фракции «Онугуу-Прогресс»

Парламентарии и новый премьер-министр обсудили и вопросы безопасности, ключевых инвестиционных проектов, внешнего долга. Поговорили и о том, как эффективнее интегрировать страну в ЕАЭС

Акылбек Жапаров. «Сразу видно, что программа соответствует программе президента, его предвыборным обещаниям. Что само по себе неплохо. Надеюсь, что с приходом нового премьера наконец установится политическая стабильность. И парламент, и правительство, и президент будут смотреть в одну сторону», — депутат фракции « Бир Бол

Что касается состава кабинета, в нем поменялась треть министров и все вице-премьеры. Некоторые пошли на повышение. Например, глава МЧС — он руководил ведомством семь лет — стал первым вице-премьером.

Мухаммедкалый Абылгазиев много лет возглавлял Соцфонд страны, последний месяц занимал должность руководителя аппарата президента страны.

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