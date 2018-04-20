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Парламент Кыргызстана избрал премьера и утвердил состав кабмина
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Парламент Кыргызстана избрал премьера и утвердил состав кабмина 

Мир24 45 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Премьер-министром стал глава администрации президента Мухамметкалый Абылгазиев.
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