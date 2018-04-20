«Совсем скоро»: Светлана Лобода заинтриговала поклонников в сети

Известная певица Светлана Лобода смогла заинтриговать значительную часть своих многочисленных поклонников в Инстаграме, пообещав сообщить им в скором времени нечто важное. Подписчики артистки тут же стали строить различные версии и пытаться разузнать у своего кумира все подробности.

Популярная эстрадная певица и телеведущая в последнее время все чаще фигурирует в новостных лентах разных СМИ. Ее беременность обсуждают и в социальных сетях. Сама же артистка только подогревает интерес к своей персоне, периодически публикуя интригующие посты в личном микроблоге. Вот и сейчас знаменитость намекнула на то, что скоро в ее жизни произойдет важное событие, о котором сразу же станет известно и ее фанатам. «Я слишком сильно люблю дело всей своей жизни, и мне будет о чем вам рассказать… Совсем скоро»

Пользователи социальной сети тут же принялись гадать, что же имела в виду бывшая солистка «ВИА Гры». Многие поняли ее публикацию, как подготовку общественности к новым композициям, клипам и даже альбому певицы. Другие посчитали, что исполнительница говорит о своей беременности. Третьи же снова принялись обсуждать внешний вид Лободы. «Какая вы красивая, беременность к лицу…» «Шикарно и с интригой…» «А кто у вас будет?» «Дорогая наша, ждём очень!» «Спасибо вам за ваше творчество!» «Заинтриговали…» «Главное не спеши…» К слову, ко всем восторженным комментариям по поводу внешности Светланы, прибавились некоторые негативные отклики. Интернет-пользователи придрались к губам женщины, которые, по их мнению, выглядят неестественно большими и сильно перекачанными.

Кстати, только недавно Светлана представила на суд общественности новую яркую работу — саундтрек к фильму «Гоголь. Вий». Она также опубликовала видео, в котором показана любовная история героини, преследуемой тенями прошлого. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!