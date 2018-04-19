Под грифом «секретно»: история контрразведчика Владимира Кармалинова

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 апр — РИА Новости Крым , Евгения Мартыненко. Таких, как он, китайский мыслитель Сунь-цзы называл сокровищем для государя. Беспрецедентное мужество советских разведчиков, вера в идеалы справедливости и любовь к Родине творили чудеса. Сегодня РИА Новости Крым рассказывает об одном из них — ветеране военной контрразведки СМЕРШ Владимире Спиридоновиче Кармалинове.

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Детская мечта о разведке

Владимир Кармалинов родился 8 сентября 1924 года. В день совершеннолетия его мобилизовали в армию. Тогда обстановка на фронте была очень сложной, особенно под Сталинградом, где в те дни шли ожесточенные бои. Времени на обучение военному делу практически не было — юному Владимиру предстояло за два месяца освоить азы, и делал он это в эвакуированном харьковском артиллерийском училище в Фергане . Новобранцы едва научились разбираться в оружии, как их направили на фронт. Причем, не в тыл, а на передовую, и не куда-нибудь, а под Сталинград.

Владимир Кармалинов во время поступления на фронт

Путь на фронт был не близкий — через калмыцкие степи в сильнейший мороз солдаты шли пешком, каждый день преодолевая по 40 километров.

"Даже спустя столько лет страшно вспоминать… Я шел через степь в легких демисезонных ботинках, а тогда стоял сильный мороз. Ботинки примерзали к ступням, снимать их приходилось прямо с кожей, были постоянные обморожения", — вспоминает Владимир Спиридонович.

С первых дней на фронте он был разведчиком. Говорит, это была его детская мечта, однако он даже не предполагал, что осуществит ее в реальной жизни. На первое задание отправился охотно, но быстро пришло понимание, насколько это страшно и рискованно.

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»Первым моим заданием было выявление точных координат огневых точек противника. На своем коне я добрался до передовой, подготовил себе маленький окоп, из которого было удобно наблюдать за противником. Только я туда залез, как вдруг прямо на меня, откуда ни возьмись, стали напирать немецкие танки. На их бортах были огромные черно-желтые кресты, страшно! При мне были всего две ручные гранаты и карабин, что они против таких танков?— рассказывает Кармалинов. — Помню, я даже с жизнью тогда попрощался".

Как вдруг за спиной Владимира раздалась стрельба. Наши войска открыли огонь по танкам, а те ответили им встречным залпом. Орудия поливали свинцом со всех сторон, в то время как юный разведчик лежал между ними. Ему повезло — судьба уберегла его. Как оказалось, не в последний раз.

Владимир Кармалинов с друзьями в Чехии , 1945 год С передовой — в СМЕРШ

Южный фронт продолжил свое движение и сместился к Ворошиловграду и Ростову. Там профессиональному разведчику пришлось столкнуться с еще одной сложной задачей. Командир части отправил Владимира Спиридоновича в разведку через Дон . Целесообразность этого приказа, вспоминает ветеран, он не понял, поскольку все огневые точки просматривались хорошо, однако ослушаться не мог. Пошел, вернее, пополз — по льду, по снегу, просматриваемый отовсюду. Тогда он даже не предполагал, что руководители проверяют его отвагу и преданность делу. Разумеется, враг заметил Кармалинова и тут же открыл огонь. Он оказался на волоске от смерти, но вовремя подоспел приказ вернуться на исходную точку. Живой и невредимый. А спустя несколько дней он вместе с сослуживцами уже освобождал Ростов.

В боях под Ростовом Владимир Спиридонович был ранен и контужен, однако времени на полноценное восстановление здоровья не было. Надо было освобождать Родину. Стремление побыстрее вернуться в строй было настолько сильным, что Кармалинов уже через несколько месяцев готовился к очередному заданию.

"Мы разработали план по взятию «языка», как вдруг за мной прибегают и требуют срочно явиться в Ростов в штаб армии, особый отдел НКВД. Я тут же в путь, шел всю ночь. Меня принимал лично начальник особого отдела. Мы поговорили, и в конце беседы он заявил, что теперь я буду служить в контрразведке. Сказал, мол, «поверь, выявлять невидимого врага гораздо сложнее, чем фиксировать огневые позиции немцев», — продолжает историю своего боевого пути ветеран.

Ветеран военной контрразведки СМЕРШ Владимир Кармалинов

Так с апреля 1943 года Владимир Спиридонович стал контрразведчиком особого отдела НКВД, старшим сержантом органов госбезопасности . В первый месяц его обучали выполнять необходимую бумажную работу, а затем отправили на курсы в Ростов. Там Кармалинов освоил азы работы секретаря-шифровальщика и был зачислен в ряды известной на весь мир СМЕРШ.

Определили Владимира Кармалинова в 118-ую стрелковую мелитопольскую дивизию, она шла вдоль Азовского моря и освобождала украинские населенные пункты. Одно из самых сильных сопротивлений было встречено в Мелитополе. Бои в этом городе осложнялись тем, что на вооружении у врага находилось оружие, которого не было в Союзе, так называемые «Фаустпатроны».

"Эти патроны обладали огромной разрушительной силой, немцы носили их с собой на плечах и при необходимости очень точно применяли. Например, таким патроном можно было запросто подпить танк, однако наших солдат это не напугало, и мы отважно сражались с немцами. Нам удалось отогнать фашистов с Чонгара, после чего нас в обход бросили через всю Украину . Так мы дошли до Западной Украины, освободили Львов , затем Краков ", — рассказывает Владимир Спиридонович.

"При опасности — шифр сжечь, самому застрелиться"

День за днем, плечом к плечу шли солдаты к своей заветной цели, к свободе. Хоть Владимир Кармалинов служил в контрразведке, он всегда был на передовой, никогда не прикрывался высоким положением и воевал на равных с другими. И даже когда его перестали отправлять на передовую, доверив секретный шифр, он все равно принимал активное участие в боях. Сам, по своей воле. Бывало, вспоминает Владимир Спиридонович, отправлял шифровки прямо под шквальным огнем.

"Сейчас мало кто знает и понимает, какая ответственность лежала на разведчиках за доверенный нам шифр. Ведь в случае опасности я должен был сжечь книжку с шифром и застрелиться. Поэтому я всегда носил с собой бутылку с сильновоспламеняющейся жидкостью, которая при необходимости помогла бы сжечь книжку, а в обойме всегда были патроны, чтобы не даться живым врагу", — вспоминает Кармалинов.

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Во время боев за Висленский плацдарм, а они оказались продолжительными и носили исключительно ожесточенный характер, Владимир Спиридонович был ранен во второй раз. Однако он также быстро вернулся в строй.

Вспоминает, как в Польше ему довелось освобождать узников концлагеря. Тысячи погибших в братских могилах, едва присыпанных землей… Истощенные узники, без малейшей надежды в глазах…

"Очень много погибших, а вокруг отощавшие люди со вздутыми животами. Во взгляде обреченность, покорность судьбе, сломанная психика и потерянная надежда. Мы им отдали весь наш продовольственный запас, но даже съев по несколько банок тушенки они не могли наесться… Годы голода на фоне постоянной смерти", — с горечью говорит Кармалинов.

Далее дивизия Владимира Спиридоновича освободила еще два лагеря, взяв курс на Германию . К зиме дошли до Одера — судьбоносной для немецких солдат реки — и начали готовиться к решительному удару по противнику. Форсирование Одера — образец мастерского достижения в искусстве ведения войны. Пройдя четырехлетние испытания войной, солдаты Красной армии были готовы к штурму и разгромили противника, перенеся боевые действия уже на территорию Германии. А это свидетельствовало о скором разгроме войск противника и близком окончании войны.

Владимир Кармалинов с актером, ведущим документального цикла «Освободители» Сергеем Маховиковым

Разгром фашистского режима

Весной дивизия Кармалинова встала под Берлином. Пришла срочная шифровка, и он приготовился работать. Как вдруг прямо из леса на советские штабные машины с сейфами и документами пошли немецкие бронетранспортеры и танки.

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"Отступавшие немцы очень хотели прорваться через дорогу, где мы расположились, а у нас с собой только автоматы и пистолеты. Воевать было нечем, а они еще и огонь открыли. Тогда многие штабные погибли, некоторых танки прямо в землю вдавливали. Я по-прежнему отвечал за шифр, и я побежал. К счастью, впереди стояла наша зенитная часть, ее командир не растерялся, развернул зенитки, которые обычно бьют по самолетам, и отдал приказ палить по танкам. Немцы отступили, а судьба в очередной раз спасла мне жизнь. Знаете, я тогда уже даже пистолет с предохранителя снял, приготовился застрелиться", — вспоминает Кармалинов.

После этого дивизию перекинули штурмовать Дрезден . За взятие этого города Владимир Спиридонович получил благодарность от Верховного главнокомандующего.

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"Немцы боялись, что мы их будем обижать, даже гражданские боялись. Видимо, по себе людей судили. А мы, наоборот, помогали им в те годы, восстанавливали с ними хозяйство, кормили их, четко чувствуя разницу между фашистом и немцем", — добавил Кармалинов.

Благодарность Владимиру Кармалинову за отличие в боях от Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Сталина

Следом за Дрезденом был Дуклинский перевал и Прага . Чехи с радостью встретили советские войска, солдаты шли по цветам, которые пестрым ковром устилали дороги в чешских городах. Там Владимир Спиридонович и встретил Великую Победу. Выстраданную, долгожданную, счастливую…

Владимир Кармалинов с друзьями под Прагой, 1945 год Однако вернуться домой сразу после окончания войны у Кармалинова не получилось. Его дивизия возвращалась в Советский Союз пешком. Практически тем же маршрутом, каким пришла в Европу. Прибыли в Житомир лишь в июле 1945-го.

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После войны Владимир Спиридонович несколько лет работал преподавателем военной подготовки в школе, а затем переехал в Ялту и вернулся на службу в органы госбезопасности. Он же был опытным контрразведчиком, поэтому его навыки были в особом почете. На счету Кармалинова немало иностранных шпионов, которые пытались вести преступную деятельность на территории нашей страны, но были вовремя выявлены и задержаны. Однако об этой части своей жизни Владимир Спиридонович не рассказывает, эти материалы по-прежнему носят гриф секретности.