В башкирском селе объявлен карантин по бешенству

С 11 апреля в селе Туяляс вблизи города Сибай установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ главы Башкирии опубликован на портале правовой информации республики.

На территории карантина запрещены выставки собак и кошек, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории и отлов диких животных.

Управлению ветеринарии республики поручено создать комиссию по предотвращению распространения очага бешенства животных. Карантинные ограничения будут сняты отдельным указом.