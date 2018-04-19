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В башкирском селе объявлен карантин по бешенству
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В башкирском селе объявлен карантин по бешенству 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
С 11 апреля в селе Туяляс вблизи города Сибай установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ главы Башкирии опубликован на портале правовой информации республики.
На территории карантина запрещены выставки собак и кошек, выводок и натаска собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы карантинной территории и отлов диких животных.
Управлению ветеринарии республики поручено создать комиссию по предотвращению распространения очага бешенства животных. Карантинные ограничения будут сняты отдельным указом.
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