Почему в Казани затопило тоннель на Амирхана — Четаева

На этой неделе тоннель на пересечении Амирхана — Четаева затопило. Насос не справился.

На этой неделе в безмятежную жизнь автомобилистов, проезжающих тоннель на пересечении Амирхана — Четаева, вмешался потоп. Бессовестный и беспощадный. Уровень воды доходил почти до середины колес, а волны и грязные брызги от проезжающих машин били по дверям. И это в то время, когда Казань почти сухая.

Фото: Адель Киямов для e-Kazan.ru Тоннель затапливало дважды — в понедельник и среду. Причем по разным причинам, сообщил e-Kazan.ru сотрудник комитета внешнего благоустройства. Просто невероятное невезение.

Что случилось в понедельник

Тоннель находится в низине и обречен на борьбу с талыми и грунтовыми водами. Обычно она проходит незаметно для казанцев: насос в автоматическом режиме откачивает воду и никого не беспокоит. Но в понедельник что-то пошло не так. Система не справилась с задачей, а у автомата от насоса выбило пробку.

Проблема была решена очень просто: аварийная служба приехала на место, нажала кнопку, и насос заработал. Профит.

Что случилось в среду

У тоннеля есть не только насос, но и глубокая емкость для сбора воды. Когда ее становится много, насосу поступает сигнал: эй, пора бы откачивать воду. В среду система дала сбой, вода вытекала на дорогу. Проблему снова решили легко — систему заменили на новую.

Вода в тоннеле больше не побеспокоит казанских автомобилистов. Впрочем, если и побеспокоит, то спецслужбы быстро найдут решение.

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